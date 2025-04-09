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Сырский подтвердил сокращение военной помощи Украине со стороны США

Ведомости

Украина получает военную помощь от Европы, поставки со стороны США уменьшились. Об этом заявил главнокомандующий вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский в интервью LB.ua.

«Поддержка партнеров, конечно, играет решающую роль. Особенно, когда нам помогали Соединенные Штаты Америки. В настоящее время помощь Соединенных Штатов уменьшилась. И основная помощь идет от наших партнеров в Европе», – сказал он.

4 марта президент США Дональд Трамп дал распоряжение временно приостановить военную помощь Украине. По словам представителя Белого дома, такое решение является прямым ответом на поведение президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Вашингтон в конце февраля.

При этом, заморозка поставок произошла еще до перепалки Трампа и Зеленского. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщал 21 февраля, что США остановили поставки части военной помощи Украине.

Командование армии США в Европе и Африке объявило 7 апреля, что американские войска будут выведены с временной базы в польском поселке Ясенка, откуда координировалась военная помощь для Украины. Координация продолжится при поддержке Польши и НАТО, силы США будут сокращены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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