Сырский подтвердил сокращение военной помощи Украине со стороны США
Украина получает военную помощь от Европы, поставки со стороны США уменьшились. Об этом заявил главнокомандующий вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский в интервью LB.ua.
«Поддержка партнеров, конечно, играет решающую роль. Особенно, когда нам помогали Соединенные Штаты Америки. В настоящее время помощь Соединенных Штатов уменьшилась. И основная помощь идет от наших партнеров в Европе», – сказал он.
4 марта президент США Дональд Трамп дал распоряжение временно приостановить военную помощь Украине. По словам представителя Белого дома, такое решение является прямым ответом на поведение президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Вашингтон в конце февраля.
При этом, заморозка поставок произошла еще до перепалки Трампа и Зеленского. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщал 21 февраля, что США остановили поставки части военной помощи Украине.
Командование армии США в Европе и Африке объявило 7 апреля, что американские войска будут выведены с временной базы в польском поселке Ясенка, откуда координировалась военная помощь для Украины. Координация продолжится при поддержке Польши и НАТО, силы США будут сокращены.