США выводят войска из приграничной с Украиной базы в Польше

NBC News со ссылкой на американских и европейских чиновников 8 апреля передавал, что Пентагон обсуждает возможность вывода 10 000 военнослужащих из Восточной Европы. Речь о подразделениях, входящих в состав 20 000-й группировки, развернутой в 2022 г. администрацией экс-президента США Джо Байдена для усиления обороны стран, граничащих с Украиной.