США выводят войска из приграничной с Украиной базы в Польше
Американские войска будут выведены из временной базы в польском поселке Ясенка, откуда координировалась военная помощь для Украины. Об этом сообщили в командовании армии США в Европе и Африке.
«Важная работа по содействию военной помощи Украине через Ясенку будет продолжена под руководством Польши и НАТО, при поддержке сокращенного военного присутствия США», – говорится в сообщении.
Командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью заявил, что оптимизация военного присутствия позволить «сэкономить американским налогоплательщикам десятки миллионов долларов в год».
Ясенка находится в около 50 км от границы с украинской Волынской областью. В районе поселка был временно развернут контингент армии США, где с 2022 г. происходила координация военной помощи Украине.
NBC News со ссылкой на американских и европейских чиновников 8 апреля передавал, что Пентагон обсуждает возможность вывода 10 000 военнослужащих из Восточной Европы. Речь о подразделениях, входящих в состав 20 000-й группировки, развернутой в 2022 г. администрацией экс-президента США Джо Байдена для усиления обороны стран, граничащих с Украиной.
По сообщению телеканала, вопрос о сокращении численности американских войск в Румынии и Польше рассматривается на фоне переговоров США и России о прекращении огня.