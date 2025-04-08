NBC: США обсуждают вывод 10 000 военных из Восточной Европы
Пентагон обсуждает возможность вывода 10 000 военнослужащих из Восточной Европы. Речь о подразделениях, входящих в состав 20-тысячной группировки, развернутой в 2022 г. администрацией экс-президента США Джо Байдена для усиления обороны стран, граничащих с Украиной, после начала Россией спецоперации, пишет NBC News со ссылкой на шестерых американских и европейских чиновников.
NBC отмечает, что в минобороны США еще обсуждают численность группировки, но инициатива может включать вывод до половины отправленных администрацией Байдена сил. В материале указано, что вопрос о сокращении численности американских войск в Румынии и Польше рассматривается на фоне переговоров США и России о прекращении огня.
«Если Пентагон примет это предложение, это усилит опасения, что Соединенные Штаты бросают своих давних союзников в Европе, которые считают Россию растущей угрозой, заявили европейские чиновники», – сказано в статье.
2 апреля Associated Press писало об обеспокоенности европейских союзников США противоречивой позицией Вашингтона. Администрация президента США Дональда Трампа требует от стран альянса увеличить оборонные расходы до 5% ВВП, при этом американский лидер заявляет об отсутствии реальной угрозы безопасности со стороны России. По данным агентства, лидеры НАТО еще в 2024 г. признали Россию «наиболее значительной и прямой угрозой», но сближение Белого дома с Москвой, а также оскорбительные заявления Трампа в адрес Канады, Дании и других союзников подрывают доверие к американскому лидерству.