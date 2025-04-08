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NBC: США обсуждают вывод 10 000 военных из Восточной Европы

Ведомости

Пентагон обсуждает возможность вывода 10 000 военнослужащих из Восточной Европы. Речь о подразделениях, входящих в состав 20-тысячной группировки, развернутой в 2022 г. администрацией экс-президента США Джо Байдена для усиления обороны стран, граничащих с Украиной, после начала Россией спецоперации, пишет NBC News со ссылкой на шестерых американских и европейских чиновников.

NBC отмечает, что в минобороны США еще обсуждают численность группировки, но инициатива может включать вывод до половины отправленных администрацией Байдена сил. В материале указано, что вопрос о сокращении численности американских войск в Румынии и Польше рассматривается на фоне переговоров США и России о прекращении огня.

«Если Пентагон примет это предложение, это усилит опасения, что Соединенные Штаты бросают своих давних союзников в Европе, которые считают Россию растущей угрозой, заявили европейские чиновники», – сказано в статье.

2 апреля Associated Press писало об обеспокоенности европейских союзников США противоречивой позицией Вашингтона. Администрация президента США Дональда Трампа требует от стран альянса увеличить оборонные расходы до 5% ВВП, при этом американский лидер заявляет об отсутствии реальной угрозы безопасности со стороны России. По данным агентства, лидеры НАТО еще в 2024 г. признали Россию «наиболее значительной и прямой угрозой», но сближение Белого дома с Москвой, а также оскорбительные заявления Трампа в адрес Канады, Дании и других союзников подрывают доверие к американскому лидерству.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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