NBC: США обсуждают вывод 10 000 военных из Восточной Европы

2 апреля Associated Press писало об обеспокоенности европейских союзников США противоречивой позицией Вашингтона. Администрация президента США Дональда Трампа требует от стран альянса увеличить оборонные расходы до 5% ВВП, при этом американский лидер заявляет об отсутствии реальной угрозы безопасности со стороны России. По данным агентства, лидеры НАТО еще в 2024 г. признали Россию «наиболее значительной и прямой угрозой», но сближение Белого дома с Москвой, а также оскорбительные заявления Трампа в адрес Канады, Дании и других союзников подрывают доверие к американскому лидерству.