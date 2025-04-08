Meta Defence: Европа в высшей степени уязвима перед российскими ракетами
Европа обладает недостаточными мощностями для защиты от российских ракет, пишет французское издание Meta Defence.
По данным издания, европейские армии совместно располагают менее чем 50 зенитными батареями большой дальности Patriot, SAMP / T и С-300. При этом только половина может противостоять ракетам малой дальности, таким как «Искандер-М».
«Фактически, столкнувшись с Россией, Европа как никогда уязвима перед лицом угрозы, к которой она не была полностью готова», – говорится в материале.
Отмечается также, что в 2029 г. ситуация не станет лучше, так как лишь 35% присутствующих в Европе систем «земля – воздух» производятся и снабжаются боеприпасами европейского производства.
2 апреля Associated Press писала, что в преддверии встречи глав МИД стран НАТО европейские союзники США обеспокоены позицией Вашингтона, так как администрация Дональда Трампа требует от стран альянса увеличить оборонные расходы до 5% ВВП, при этом президент публично заявляет об отсутствии реальной угрозы безопасности со стороны России.
В марте пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что европейские лидеры преисполнены желанием милитаризировать Европу, но многим европейцам это не нравится.