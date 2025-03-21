Песков: европейцам не нравится милитаризация Европы
Европейские лидеры «преисполнены» желанием милитаризировать Европу, что многим европейцам не нравится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя выводы венгерского премьера Виктора Орбана о переменившемся взгляде европейских политиков.
«На публике европейские лидеры показывают другое выражение лица и другие глаза. И глаза как раз сейчас преисполнены, по крайней мере, в публичной плоскости, желания милитаризовать Европу. Во что бы то ни стало и во сколько бы это ни обошлось», – считает представитель Кремля.
Песков добавляет, что милитаризация Европы – это опасная тенденция. Она никоим образом не приближает Россию ни к разрядке, ни к восстановлению атмосферы взаимного доверия и не добавляет Европе безопасности.
15 марта Орбан от имени венгерского народа предъявил Евросоюзу 12 требований. Первое требование гласит о создании «Европы наций», второе – о равенстве перед законом для всех государств – членов ЕС, третье – о восстановлении полномочий, «незаконно отнятых у наций». Политик выступает за существование ЕС без участия в нем Украины. При этом он потребовал мира в Европе, «равенства, свободы, братства».
Орбан также требует исключить «агентов Сороса» из Еврокомиссии и «коррумпированных лоббистов» из Европарламента. Он призвал ликвидировать долг ЕС и не допускать поступления в государства-члены долларов и евро, полученных коррупционным путем. Кроме того, венгерский премьер считает нужным запретить «противоестественное перевоспитание детей» и «защитить христианское наследие Европы». Он потребовал не препятствовать национальной гвардии защищать границы страны, не ввозить мигрантов и высылать нелегалов. Нужно обеспечить национальный суверенитет и сильное право вето для национальных правительств, отметил также Орбан.
В октябре Орбан заявил о заговоре в ЕС против него и его правительства, целью которого якобы является смена власти в стране. Противостояние между Венгрией и Евросоюзом возникло из-за того, что Будапешт не желает оказывать поддержку Украине, поддерживает контакты с Россией и не оспаривает результаты выборов в Грузии.
Орбан ранее неоднократно выступал против вступления Украины в ЕС. По его мнению, это создаст угрозу общественной безопасности, а европейский рынок заполнится дешевой украинской сельскохозяйственной продукцией, что нанесет ущерб местным фермерам. Кроме того, как он считает, возникнет поток рабочей силы, которой Венгрия не сможет предоставить «сотни тысяч рабочих мест». 6 марта Венгрия стала единственной страной среди членов ЕС, которая на саммите в Брюсселе отказалась подписать совместное заявление о поддержке Украины.