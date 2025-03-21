Песков: европейцам не нравится милитаризация Европы

«На публике европейские лидеры показывают другое выражение лица и другие глаза. И глаза как раз сейчас преисполнены, по крайней мере, в публичной плоскости, желания милитаризовать Европу. Во что бы то ни стало и во сколько бы это ни обошлось», – считает представитель Кремля.