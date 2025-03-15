Премьер Орбан от имени венгерского народа предъявил Евросоюзу 12 требований

В октябре Орбан заявил о заговоре в ЕС против него и его правительства, целью которого якобы является смена власти в стране. Противостояние между Венгрией и Евросоюзом возникло из-за того, что Будапешт не желает оказывать поддержку Украине, поддерживает контакты с Россией и не оспаривает результаты выборов в Грузии.