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Премьер Орбан от имени венгерского народа предъявил Евросоюзу 12 требований

Политик выступает за существование ЕС без участия в нем Украины
Ведомости

Евросоюз (ЕС) должен выполнить ряд требований по просьбе жителей Венгрии, чтобы обеспечить мир, свободу и единство на территории. Об этом в своем аккаунте в соцсети X написал премьер-министр республики, всего он перечислил 12 пунктов.

Первое требование гласит о создании «Европы наций», второе – о равенстве перед законом для всех государств – членов ЕС, третье – о восстановлении полномочий, «незаконно отнятых у наций». Политик выступает за существование ЕС без участия в нем Украины. При этом он потребовал мира в Европе, «равенства, свободы, братства».

Орбан также требует исключить «агентов Сороса» из Еврокомиссии и «коррумпированных лоббистов» из Европарламента. Он призвал ликвидировать долг ЕС и не допускать поступления в государства-члены долларов и евро, полученных коррупционным путем.

Кроме того, венгерский премьер считает нужным запретить «противоестественное перевоспитание детей» и «защитить христианское наследие Европы». Он потребовал не препятствовать национальной гвардии защищать границы страны, не ввозить мигрантов и высылать нелегалов. Нужно обеспечить национальный суверенитет и сильное право вето для национальных правительств, отметил также Орбан.

В октябре Орбан заявил о заговоре в ЕС против него и его правительства, целью которого якобы является смена власти в стране. Противостояние между Венгрией и Евросоюзом возникло из-за того, что Будапешт не желает оказывать поддержку Украине, поддерживает контакты с Россией и не оспаривает результаты выборов в Грузии.

Орбан ранее неоднократно выступал против вступления Украины в ЕС. По его мнению, это создаст угрозу общественной безопасности, а европейский рынок заполнится дешевой украинской сельскохозяйственной продукцией, что нанесет ущерб местным фермерам. Кроме того, как он считает, возникнет поток рабочей силы, которой Венгрия не сможет предоставить «сотни тысяч рабочих мест». 6 марта Венгрия стала единственной страной среди членов ЕС, которая на саммите в Брюсселе отказалась подписать совместное заявление о поддержке Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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