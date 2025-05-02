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CNN: судно с гумпомощью для Газы начало тонуть после атаки беспилотника

Ведомости

Судно с гуманитарной помощью для сектора Газа, входящее в состав «Флотилии свободы», подало сигнал бедствия у побережья Мальты после атаки беспилотника. Об этом сообщает CNN.

Пресс-секретарь «Флотилии свободы» Ясемин Акар рассказала телеканалу, что судно дважды подверглось атаке БПЛА в международных водах. По ее словам, целью были генераторы в передней части корабля. Сейчас судно находится в 17 км от берегов Мальты. На корабле образовалась пробоина, и он тонет. На борту находятся 30 правозащитников из разных стран.

Израиль полностью перекрыл доступ в сектор Газа для поставок продовольствия, воды, медикаментов и топлива со 2 марта – еще до срыва перемирия и возобновления боев в анклаве. Израильские власти заявили, что поставки помощи могут быть использованы радикальной палестинской группировкой «Хамас» в своих интересах. 16 апреля сообщалось, что Израиль не возобновит поставки гуманитарной помощи в Газу до тех пор, пока «Хамас» не освободит оставшихся израильских заложников.

25 апреля ООН сообщила, что из-за закрытия пограничных переходов у Всемирной продовольственной программы (ВПП) организации в секторе Газа закончились запасы продовольствия. В этот день ООН доставила последние запасы в пункты горячего питания в анклаве, которые были единственным постоянным источником продовольственной помощи для местных жителей. Гуманитарные и коммерческие грузы не поступают в Газу уже более семи недель, уточнили в организации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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