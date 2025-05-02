CNN: судно с гумпомощью для Газы начало тонуть после атаки беспилотника
Судно с гуманитарной помощью для сектора Газа, входящее в состав «Флотилии свободы», подало сигнал бедствия у побережья Мальты после атаки беспилотника. Об этом сообщает CNN.
Пресс-секретарь «Флотилии свободы» Ясемин Акар рассказала телеканалу, что судно дважды подверглось атаке БПЛА в международных водах. По ее словам, целью были генераторы в передней части корабля. Сейчас судно находится в 17 км от берегов Мальты. На корабле образовалась пробоина, и он тонет. На борту находятся 30 правозащитников из разных стран.
Израиль полностью перекрыл доступ в сектор Газа для поставок продовольствия, воды, медикаментов и топлива со 2 марта – еще до срыва перемирия и возобновления боев в анклаве. Израильские власти заявили, что поставки помощи могут быть использованы радикальной палестинской группировкой «Хамас» в своих интересах. 16 апреля сообщалось, что Израиль не возобновит поставки гуманитарной помощи в Газу до тех пор, пока «Хамас» не освободит оставшихся израильских заложников.
25 апреля ООН сообщила, что из-за закрытия пограничных переходов у Всемирной продовольственной программы (ВПП) организации в секторе Газа закончились запасы продовольствия. В этот день ООН доставила последние запасы в пункты горячего питания в анклаве, которые были единственным постоянным источником продовольственной помощи для местных жителей. Гуманитарные и коммерческие грузы не поступают в Газу уже более семи недель, уточнили в организации.