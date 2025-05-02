CNN: судно с гумпомощью для Газы начало тонуть после атаки беспилотника

Израиль полностью перекрыл доступ в сектор Газа для поставок продовольствия, воды, медикаментов и топлива со 2 марта – еще до срыва перемирия и возобновления боев в анклаве. Израильские власти заявили, что поставки помощи могут быть использованы радикальной палестинской группировкой «Хамас» в своих интересах. 16 апреля сообщалось, что Израиль не возобновит поставки гуманитарной помощи в Газу до тех пор, пока «Хамас» не освободит оставшихся израильских заложников.