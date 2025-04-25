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У ООН закончились запасы продовольственной помощи для жителей сектора Газа

Ведомости

Из-за того что пограничные переходы остаются закрытыми, у Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в секторе Газа закончились запасы продовольствия. Об этом говорится в заявлении организации.

В сообщении говорится, что 25 апреля организация доставила последние оставшиеся запасы продовольствия в пункты горячего питания в секторе Газа. На протяжении нескольких недель эти пункты были единственным постоянным источником продовольственной помощи для жителей анклава. В ближайшие дни оставшиеся продовольствие будет исчерпано.

В ВПП ООН сообщили, что гуманитарные и коммерческие грузы не поступают в Газу уже более семи недель. По подсчетам организации, цены на продовольствие выросли на 1400% по сравнению с периодом, когда действовал режим прекращения огня. В сообщении также напомнили, что 31 марта все 25 пекарен, которые сотрудничали с организацией, закрылись, так как закончились пшеничная мука и топливо для приготовления пищи.

Тем не менее, сейчас более 116 000 т продовольственной помощи находятся в гуманитарных коридорах, они будут доставлены в Газу, как только границы будут открыты.

Со 2 марта Израиль полностью перекрыл доступ в Газу для поставок продовольствия, воды, медикаментов и топлива – еще до срыва перемирия и возобновления боевых действий. Власти Израиля утверждают, что поставки помощи могут быть использованы палестинской группировкой «Хамас» в своих интересах. 16 апреля стало известно, что израильская сторона не намерена возобновлять поставки гуманитарной помощи в сектор Газа, пока «Хамас» не освободит оставшихся заложников.

После двухмесячного перемирия 18 марта боевые действия между Израилем и движением «Хамас» возобновились. ЦАХАЛ возобновила авиаудары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пояснял, что приказ о возобновлении операции был отдан после того, как палестинская группировка отказалась внести изменения в условия соглашения о прекращении огня.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло 7 октября 2023 г. после масштабной атаки «Хамаса» на южные районы Израиля, в ходе которой были захвачены заложники. В ответ израильская армия начала военную операцию в Газе.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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