У ООН закончились запасы продовольственной помощи для жителей сектора Газа

В ВПП ООН сообщили, что гуманитарные и коммерческие грузы не поступают в Газу уже более семи недель. По подсчетам организации, цены на продовольствие выросли на 1400% по сравнению с периодом, когда действовал режим прекращения огня. В сообщении также напомнили, что 31 марта все 25 пекарен, которые сотрудничали с организацией, закрылись, так как закончились пшеничная мука и топливо для приготовления пищи.