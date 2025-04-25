У ООН закончились запасы продовольственной помощи для жителей сектора Газа
Из-за того что пограничные переходы остаются закрытыми, у Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в секторе Газа закончились запасы продовольствия. Об этом говорится в заявлении организации.
В сообщении говорится, что 25 апреля организация доставила последние оставшиеся запасы продовольствия в пункты горячего питания в секторе Газа. На протяжении нескольких недель эти пункты были единственным постоянным источником продовольственной помощи для жителей анклава. В ближайшие дни оставшиеся продовольствие будет исчерпано.
В ВПП ООН сообщили, что гуманитарные и коммерческие грузы не поступают в Газу уже более семи недель. По подсчетам организации, цены на продовольствие выросли на 1400% по сравнению с периодом, когда действовал режим прекращения огня. В сообщении также напомнили, что 31 марта все 25 пекарен, которые сотрудничали с организацией, закрылись, так как закончились пшеничная мука и топливо для приготовления пищи.
Тем не менее, сейчас более 116 000 т продовольственной помощи находятся в гуманитарных коридорах, они будут доставлены в Газу, как только границы будут открыты.
Со 2 марта Израиль полностью перекрыл доступ в Газу для поставок продовольствия, воды, медикаментов и топлива – еще до срыва перемирия и возобновления боевых действий. Власти Израиля утверждают, что поставки помощи могут быть использованы палестинской группировкой «Хамас» в своих интересах. 16 апреля стало известно, что израильская сторона не намерена возобновлять поставки гуманитарной помощи в сектор Газа, пока «Хамас» не освободит оставшихся заложников.
После двухмесячного перемирия 18 марта боевые действия между Израилем и движением «Хамас» возобновились. ЦАХАЛ возобновила авиаудары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пояснял, что приказ о возобновлении операции был отдан после того, как палестинская группировка отказалась внести изменения в условия соглашения о прекращении огня.
Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло 7 октября 2023 г. после масштабной атаки «Хамаса» на южные районы Израиля, в ходе которой были захвачены заложники. В ответ израильская армия начала военную операцию в Газе.