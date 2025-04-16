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/ Политика

Израиль продолжит блокировать поставки гуманитарной помощи в Газу

Ведомости

Израиль не намерен возобновлять поставки гуманитарной помощи в сектор Газа, пока палестинская группировка «Хамас» не освободит оставшихся заложников, пишет The Guardian со ссылкой на власти страны. Министр обороны Израиля Исраэль Кац подчеркивает, что блокирование помощи – это сознательная политика давления на «Хамас».

С 2 марта Израиль полностью перекрыл доступ в Газу для поставок продовольствия, воды, медикаментов и топлива – еще до срыва перемирия и возобновления боевых действий, пишет издание. Власти утверждают, что поставки помощи могут быть использованы палестинской группировкой в своих интересах. «Пока наши заложники томятся в туннелях, нет никаких оснований для того, чтобы в Газу попал хоть грамм еды», – заявил министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.

По данным израильских властей, в Газе до сих пор удерживаются 58 человек, похищенных 7 октября 2023 г., из которых, предположительно, 24 еще живы. Израиль планирует в будущем создать собственную инфраструктуру для распределения гуманитарной помощи, чтобы исключить ее использование боевиками, но детали этой инициативы пока не раскрываются. Одновременно Израиль сохраняет контроль над 30% территории сектора и не планирует вывод войск из буферных зон.

18 марта боевые действия между Израилем и движением «Хамас» возобновились после двухмесячного перемирия. Израильская армия ЦАХАЛ возобновила авиаудары по сектору Газа. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху пояснял, что приказ о возобновлении операции был отдан после того, как палестинская группировка отказалась внести изменения в условия соглашения о прекращении огня.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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