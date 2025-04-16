Израиль продолжит блокировать поставки гуманитарной помощи в Газу

По данным израильских властей, в Газе до сих пор удерживаются 58 человек, похищенных 7 октября 2023 г., из которых, предположительно, 24 еще живы. Израиль планирует в будущем создать собственную инфраструктуру для распределения гуманитарной помощи, чтобы исключить ее использование боевиками, но детали этой инициативы пока не раскрываются. Одновременно Израиль сохраняет контроль над 30% территории сектора и не планирует вывод войск из буферных зон.