Израиль продолжит блокировать поставки гуманитарной помощи в Газу
Израиль не намерен возобновлять поставки гуманитарной помощи в сектор Газа, пока палестинская группировка «Хамас» не освободит оставшихся заложников, пишет The Guardian со ссылкой на власти страны. Министр обороны Израиля Исраэль Кац подчеркивает, что блокирование помощи – это сознательная политика давления на «Хамас».
С 2 марта Израиль полностью перекрыл доступ в Газу для поставок продовольствия, воды, медикаментов и топлива – еще до срыва перемирия и возобновления боевых действий, пишет издание. Власти утверждают, что поставки помощи могут быть использованы палестинской группировкой в своих интересах. «Пока наши заложники томятся в туннелях, нет никаких оснований для того, чтобы в Газу попал хоть грамм еды», – заявил министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.
По данным израильских властей, в Газе до сих пор удерживаются 58 человек, похищенных 7 октября 2023 г., из которых, предположительно, 24 еще живы. Израиль планирует в будущем создать собственную инфраструктуру для распределения гуманитарной помощи, чтобы исключить ее использование боевиками, но детали этой инициативы пока не раскрываются. Одновременно Израиль сохраняет контроль над 30% территории сектора и не планирует вывод войск из буферных зон.
18 марта боевые действия между Израилем и движением «Хамас» возобновились после двухмесячного перемирия. Израильская армия ЦАХАЛ возобновила авиаудары по сектору Газа. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху пояснял, что приказ о возобновлении операции был отдан после того, как палестинская группировка отказалась внести изменения в условия соглашения о прекращении огня.