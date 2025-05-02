В «Хамасе» заявили о готовности заключить сделку по Газе

Израиль полностью перекрыл доступ в сектор Газа для поставок продовольствия, воды, медикаментов и топлива со 2 марта. CNN 2 мая сообщил, что судно с гуманитарной помощью для Газы начало тонуть после атаки беспилотника. По данным представителя «Флотилии свободы» Ясемин Акар, судно дважды подверглось атаке в международных водах. Целями ударов, как утверждается, стали генераторы в передней части корабля. На данный момент поврежденное судно находится в 17 км от берегов Мальты.