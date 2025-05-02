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В «Хамасе» заявили о готовности заключить сделку по Газе

Ведомости

Представитель палестинского движения «Хамас» Абдель Рахман Шадид заявил о готовности организации заключить соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Однако, по его словам, израильская сторона пока не проявила ответных действий.

Шадид уточнил, что «Хамас» предложил ввести режим прекращения огня на пять лет с гарантиями «на региональном и международном уровнях». По его словам, это предложение было отклонено израильским правительством.

«Мы заверили посредников, что ответственно и позитивно относимся к любым идеям или предложениям, которые гарантируют постоянное прекращение огня, полный вывод войск из Газы и заключение реальной и справедливой сделки по обмену», – передает слова Шадида Al Mayadeen.

Израиль полностью перекрыл доступ в сектор Газа для поставок продовольствия, воды, медикаментов и топлива со 2 марта. CNN 2 мая сообщил, что судно с гуманитарной помощью для Газы начало тонуть после атаки беспилотника. По данным представителя «Флотилии свободы» Ясемин Акар, судно дважды подверглось атаке в международных водах. Целями ударов, как утверждается, стали генераторы в передней части корабля. На данный момент поврежденное судно находится в 17 км от берегов Мальты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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