В «Хамасе» заявили о готовности заключить сделку по Газе
Представитель палестинского движения «Хамас» Абдель Рахман Шадид заявил о готовности организации заключить соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Однако, по его словам, израильская сторона пока не проявила ответных действий.
Шадид уточнил, что «Хамас» предложил ввести режим прекращения огня на пять лет с гарантиями «на региональном и международном уровнях». По его словам, это предложение было отклонено израильским правительством.
«Мы заверили посредников, что ответственно и позитивно относимся к любым идеям или предложениям, которые гарантируют постоянное прекращение огня, полный вывод войск из Газы и заключение реальной и справедливой сделки по обмену», – передает слова Шадида Al Mayadeen.
Израиль полностью перекрыл доступ в сектор Газа для поставок продовольствия, воды, медикаментов и топлива со 2 марта. CNN 2 мая сообщил, что судно с гуманитарной помощью для Газы начало тонуть после атаки беспилотника. По данным представителя «Флотилии свободы» Ясемин Акар, судно дважды подверглось атаке в международных водах. Целями ударов, как утверждается, стали генераторы в передней части корабля. На данный момент поврежденное судно находится в 17 км от берегов Мальты.