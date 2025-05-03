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Ульянов: отказ США и ЕС от роли посредников не повлияет на Россию

Ведомости

Отказ США и Евросоюза от участия в мирном урегулировании конфликта на Украине в качестве посредников не способен повлиять на позицию Москвы, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале.

Дипломат отметил, что США, пусть и не слишком ясно, дали понять – они не собираются выступать посредниками в разрешении разногласий между Россией и Украиной, подчеркнув, что диалог должны вести сами стороны. Аналогичную позицию, по его словам, выразил и Европейский союз через своего официального представителя. Он добавил, что остается надеяться: ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе не рассчитывают, будто такие заявления способны нарушить устойчивость России. «Ну что же, вольному воля», – написал Ульянов.

Накануне представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Соединенные Штаты покинут мирные переговоры, если в них не будет достигнуто прогресса, но отметила, что пока этого не произошло.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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