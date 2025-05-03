Ульянов: отказ США и ЕС от роли посредников не повлияет на Россию
Отказ США и Евросоюза от участия в мирном урегулировании конфликта на Украине в качестве посредников не способен повлиять на позицию Москвы, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале.
Дипломат отметил, что США, пусть и не слишком ясно, дали понять – они не собираются выступать посредниками в разрешении разногласий между Россией и Украиной, подчеркнув, что диалог должны вести сами стороны. Аналогичную позицию, по его словам, выразил и Европейский союз через своего официального представителя. Он добавил, что остается надеяться: ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе не рассчитывают, будто такие заявления способны нарушить устойчивость России. «Ну что же, вольному воля», – написал Ульянов.
Накануне представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Соединенные Штаты покинут мирные переговоры, если в них не будет достигнуто прогресса, но отметила, что пока этого не произошло.