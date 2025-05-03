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Медведев назвал пафосной чушью заявление Трампа о вкладе США в победу в ВОВ

Ведомости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев резко отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о вкладе Соединенных Штатов в победу во Второй мировой войне, назвав его пафосной чушью.

Американский лидер 2 мая утверждал, что США внесли несравненно больший вклад в победу над нацизмом, чем любая другая страна. Он также объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне в США, тогда как традиционно этот праздник отмечается 9 мая в России и других странах бывшего СССР. По словам Трампа, Америка одержала победу в обеих мировых войнах благодаря своему военному мастерству и мощи.

В ответ Медведев подчеркнул, что президенту США стоит вспомнить исторические факты: кто взял Берлин и кто более четырех лет сражался с врагом, освобождая Европу.

«Поэтому День Победы – наш и он отмечается 9 мая! Так было, так есть и так будет всегда!» – подчеркнул Медведев.

30 апреля президент РФ Владимир Путин призвал активно отстаивать правду об итогах Второй мировой войны. По его мнению, Россия сталкивается с серьезными вызовами из-за попыток фальсификации истории и принижения роли Советского Союза в достижении Победы.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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