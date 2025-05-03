Медведев назвал пафосной чушью заявление Трампа о вкладе США в победу в ВОВ

Американский лидер 2 мая утверждал, что США внесли несравненно больший вклад в победу над нацизмом, чем любая другая страна. Он также объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне в США, тогда как традиционно этот праздник отмечается 9 мая в России и других странах бывшего СССР. По словам Трампа, Америка одержала победу в обеих мировых войнах благодаря своему военному мастерству и мощи.