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Трамп: США сделали больше других стран для победы во Второй мировой войне

Ведомости

США сделали больше, чем любая другая страна, для победы во Второй мировой войне. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Никто не был близок к нам по силе, храбрости и военному блеску», – написал он.

22 января Трамп призывал не забывать роль России в завершении Второй мировой войны. Тогда он писал, что РФ «помогла нам [США] выиграть Вторую мировую войну, потеряв при этом почти 60 млн жизней».

В мае 2020 г. Трамп во время своего первого срока назвал победителями нацизма только США и Великобританию. Тогда он не упомянул роль Советского Союза в победе во Второй мировой войне. До этого российское посольство обвинило власти США в попытке переписать историю Второй мировой войны и принизить роль СССР в победе над нацизмом.

30 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сталкивается с серьезными испытаниями, связанными с искажением итогов Второй мировой войны и преуменьшением вклада Советского Союза в Победу. Он подчеркнул важность единства в защите исторической правды и необходимость противодействовать росту расизма, неонацизма, русофобии, антисемитизма и других деструктивных течений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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