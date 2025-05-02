Трамп: США сделали больше других стран для победы во Второй мировой войне
США сделали больше, чем любая другая страна, для победы во Второй мировой войне. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
«Никто не был близок к нам по силе, храбрости и военному блеску», – написал он.
22 января Трамп призывал не забывать роль России в завершении Второй мировой войны. Тогда он писал, что РФ «помогла нам [США] выиграть Вторую мировую войну, потеряв при этом почти 60 млн жизней».
В мае 2020 г. Трамп во время своего первого срока назвал победителями нацизма только США и Великобританию. Тогда он не упомянул роль Советского Союза в победе во Второй мировой войне. До этого российское посольство обвинило власти США в попытке переписать историю Второй мировой войны и принизить роль СССР в победе над нацизмом.
30 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сталкивается с серьезными испытаниями, связанными с искажением итогов Второй мировой войны и преуменьшением вклада Советского Союза в Победу. Он подчеркнул важность единства в защите исторической правды и необходимость противодействовать росту расизма, неонацизма, русофобии, антисемитизма и других деструктивных течений.