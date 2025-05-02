Трамп: США сделали больше других стран для победы во Второй мировой войне

В мае 2020 г. Трамп во время своего первого срока назвал победителями нацизма только США и Великобританию. Тогда он не упомянул роль Советского Союза в победе во Второй мировой войне. До этого российское посольство обвинило власти США в попытке переписать историю Второй мировой войны и принизить роль СССР в победе над нацизмом.