Хуситы предупредили об атаках на суда с американской нефтью

28 апреля США ввели санкции против трех судов и их владельцев за доставку нефтепродуктов и газа хуситам. Минфин США уточнил, что ограничения направлены против зарегистрированных на Маршалловых островах Zaas Shipping & Trading Co и Great Success Shipping Co, а также зарегистрированной на Маврикии Bagsak Shipping Co и грузовых судов, которые использовались для доставки энергоресурсов в контролируемый хуситами порт Рас-Иса. Ведомство пообещало продолжить использовать свои инструменты и полномочия для «преследования тех, кто стремится предоставить хуситам возможность эксплуатировать народ Йемена и продолжать кампанию насилия».