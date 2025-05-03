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Хуситы предупредили об атаках на суда с американской нефтью

Ведомости

Йеменские хуситы (движение «Ансар Аллах») предупредили владельцев и операторов судов о возможных атаках в Красном море на коммерческие суда, которые перевозят американскую нефть. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на уведомление подконтрольного хуситам Центра координации гуманитарных операций.

Речь идет о запрете на «экспорт, реэкспорт, передачу, погрузку, покупку или продажу американской сырой нефти», который вступает в силу 17 мая. Нарушившие этот запрет компании, как отмечается в документе, войдут в санкционный список лиц и организаций, «совершивших агрессию против Йемена и любой арабской или исламской страны».

В центре уточнили, что суда не смогут пересекать Красное море, Баб-эль-Мандебский пролив, Аденский залив, Аравийское море и Индийский океан, и они «станут целью атак в любом районе, который находится в пределах досягаемости йеменских вооруженных сил».

28 апреля США ввели санкции против трех судов и их владельцев за доставку нефтепродуктов и газа хуситам. Минфин США уточнил, что ограничения направлены против зарегистрированных на Маршалловых островах Zaas Shipping & Trading Co и Great Success Shipping Co, а также зарегистрированной на Маврикии Bagsak Shipping Co и грузовых судов, которые использовались для доставки энергоресурсов в контролируемый хуситами порт Рас-Иса. Ведомство пообещало продолжить использовать свои инструменты и полномочия для «преследования тех, кто стремится предоставить хуситам возможность эксплуатировать народ Йемена и продолжать кампанию насилия».

18 апреля стало известно, что США атаковали нефтяной порт Рас-Иса в районе Аль-Салифа (провинция Эль-Ходейда), сообщалось о десятках погибших и пострадавших. В тот же день хуситы ударили по военным кораблям США и авианосцам Harry Truman и Carl Vinson в Красном море и Аравийском море.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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