Хуситы предупредили об атаках на суда с американской нефтью
Йеменские хуситы (движение «Ансар Аллах») предупредили владельцев и операторов судов о возможных атаках в Красном море на коммерческие суда, которые перевозят американскую нефть. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на уведомление подконтрольного хуситам Центра координации гуманитарных операций.
Речь идет о запрете на «экспорт, реэкспорт, передачу, погрузку, покупку или продажу американской сырой нефти», который вступает в силу 17 мая. Нарушившие этот запрет компании, как отмечается в документе, войдут в санкционный список лиц и организаций, «совершивших агрессию против Йемена и любой арабской или исламской страны».
В центре уточнили, что суда не смогут пересекать Красное море, Баб-эль-Мандебский пролив, Аденский залив, Аравийское море и Индийский океан, и они «станут целью атак в любом районе, который находится в пределах досягаемости йеменских вооруженных сил».
28 апреля США ввели санкции против трех судов и их владельцев за доставку нефтепродуктов и газа хуситам. Минфин США уточнил, что ограничения направлены против зарегистрированных на Маршалловых островах Zaas Shipping & Trading Co и Great Success Shipping Co, а также зарегистрированной на Маврикии Bagsak Shipping Co и грузовых судов, которые использовались для доставки энергоресурсов в контролируемый хуситами порт Рас-Иса. Ведомство пообещало продолжить использовать свои инструменты и полномочия для «преследования тех, кто стремится предоставить хуситам возможность эксплуатировать народ Йемена и продолжать кампанию насилия».
18 апреля стало известно, что США атаковали нефтяной порт Рас-Иса в районе Аль-Салифа (провинция Эль-Ходейда), сообщалось о десятках погибших и пострадавших. В тот же день хуситы ударили по военным кораблям США и авианосцам Harry Truman и Carl Vinson в Красном море и Аравийском море.