PTI: Индия перекрыла подачу воды Пакистану на реке Чинаб

Как отмечает издание, подобная мера была принята после событий 22 апреля. Тогда в регионе Кашмир на севере Индии произошел самый серьезный за последние годы теракт. Боевики из группировки «Кашмирское сопротивление», которых поддерживает Пакистан, открыли стрельбу по туристам на тропе в долине Байсаран. В результате погибли 26 человек.