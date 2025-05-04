PTI: Индия перекрыла подачу воды Пакистану на реке Чинаб
Индия перекрыла поток воды через плотину Баглихар на реке Чинаб и планирует сделать это также с плотиной Кишанганг на реке Джелам, сообщает Press Trust of India (PTI) со ссылкой на свой источник.
Отмечается, что перекрытие воды на этих плотинах позволяет Индии регулировать время сброса воды.
Как отмечает издание, подобная мера была принята после событий 22 апреля. Тогда в регионе Кашмир на севере Индии произошел самый серьезный за последние годы теракт. Боевики из группировки «Кашмирское сопротивление», которых поддерживает Пакистан, открыли стрельбу по туристам на тропе в долине Байсаран. В результате погибли 26 человек.
24 апреля правительство Индии объявило о приостановке действия договора о водах Инда 1960 г., заключенного с Пакистаном.
Позднее стало известно, что индийские власти закрывают воздушное пространство для самолетов, связанных с Пакистаном. Ограничение установлено с 30 апреля до 23 мая. Пространство закрывается для гражданских и военных рейсов.