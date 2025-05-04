ВС РФ ликвидировали пусковую установку ВСУ с ракетным комплексом «Нептун»
Пусковая установка украинского противокорабельного ракетного комплекса «Нептун» была уничтожена в ходе ударов российских сил, сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам военной инфраструктуры Украины в 158 районах. В число целей вошли предприятия ВПК, склады с боеприпасами, производственные помещения и места хранения БПЛА, а также пункты временной дислокации украинских формирований.
На всех направлениях, включая зоны ответственности группировок «Север», «Запад», «Юг», «Центр», «Восток» и «Днепр», были зафиксированы потери со стороны ВСУ – десятки единиц бронетехники, артиллерии и радиоэлектронных систем.
Средства ПВО сбили 146 украинских беспилотников, а также перехватили управляемые авиабомбы JDAM и реактивный снаряд HIMARS американского производства.
Российские силы также уничтожили склады боеприпасов, технику и командные пункты в Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.
Минобороны также сообщало ранее, что в ночь с 3 на 4 мая дежурные средства ПВО уничтожили 13 украинских БПЛА: 11 – в Ростовской области и по одному – в Белгородской и Брянской областях.