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ВС РФ ликвидировали пусковую установку ВСУ с ракетным комплексом «Нептун»

Ведомости

Пусковая установка украинского противокорабельного ракетного комплекса «Нептун» была уничтожена в ходе ударов российских сил, сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам военной инфраструктуры Украины в 158 районах. В число целей вошли предприятия ВПК, склады с боеприпасами, производственные помещения и места хранения БПЛА, а также пункты временной дислокации украинских формирований.

На всех направлениях, включая зоны ответственности группировок «Север», «Запад», «Юг», «Центр», «Восток» и «Днепр», были зафиксированы потери со стороны ВСУ – десятки единиц бронетехники, артиллерии и радиоэлектронных систем.

Средства ПВО сбили 146 украинских беспилотников, а также перехватили управляемые авиабомбы JDAM и реактивный снаряд HIMARS американского производства.

Российские силы также уничтожили склады боеприпасов, технику и командные пункты в Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Минобороны также сообщало ранее, что в ночь с 3 на 4 мая дежурные средства ПВО уничтожили 13 украинских БПЛА: 11 – в Ростовской области и по одному – в Белгородской и Брянской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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