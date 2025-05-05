Песков не знаком с содержанием соглашения Украины и США по недрам

Сделка в сфере редкоземельных металлов между Украиной и США была заключена 1 мая. Украинский вице-премьер Юлия Свириденко, прибывшая в Вашингтон для подписания документа, уточняла, что Киев сохраняет «полное право собственности и контроль» над своими ресурсами. Она уточнила, что в соглашении нет упоминаний о долгах Украины перед США, а реализация документа откроет путь к расширению экономического потенциала стран благодаря взаимному сотрудничеству и равноправным инвестициям.