Песков не знаком с содержанием соглашения Украины и США по недрам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знаком с содержанием соглашения о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов между Украиной и США. Поэтому и не может его прокомментировать.
«Не вникнув в детали, комментировать это соглашение невозможно. Пока не совсем понятно, о чем идет речь», – уточнил Песков на брифинге.
Сделка в сфере редкоземельных металлов между Украиной и США была заключена 1 мая. Украинский вице-премьер Юлия Свириденко, прибывшая в Вашингтон для подписания документа, уточняла, что Киев сохраняет «полное право собственности и контроль» над своими ресурсами. Она уточнила, что в соглашении нет упоминаний о долгах Украины перед США, а реализация документа откроет путь к расширению экономического потенциала стран благодаря взаимному сотрудничеству и равноправным инвестициям.
The New York Times сообщала, что несмотря на заключение сделки, США отказались включить в документ гарантии безопасности. По данным газеты, администрация президента США Дональда Трампа не поддержала просьбу Украины зафиксировать обязательства по продолжению военной помощи.