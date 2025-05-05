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Песков не знаком с содержанием соглашения Украины и США по недрам

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знаком с содержанием соглашения о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов между Украиной и США. Поэтому и не может его прокомментировать.

«Не вникнув в детали, комментировать это соглашение невозможно. Пока не совсем понятно, о чем идет речь», – уточнил Песков на брифинге.

Сделка в сфере редкоземельных металлов между Украиной и США была заключена 1 мая. Украинский вице-премьер Юлия Свириденко, прибывшая в Вашингтон для подписания документа, уточняла, что Киев сохраняет «полное право собственности и контроль» над своими ресурсами. Она уточнила, что в соглашении нет упоминаний о долгах Украины перед США, а реализация документа откроет путь к расширению экономического потенциала стран благодаря взаимному сотрудничеству и равноправным инвестициям.

The New York Times сообщала, что несмотря на заключение сделки, США отказались включить в документ гарантии безопасности. По данным газеты, администрация президента США Дональда Трампа не поддержала просьбу Украины зафиксировать обязательства по продолжению военной помощи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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