AP: Израиль планирует взять под контроль весь сектор Газа
В Израиле одобрили новые планы проведения военной операции, которые предусматривают взятие территории сектора Газа под полный контроль, сообщило Associated Press со ссылкой на двух израильских чиновников.
Расширение территории действия израильских военных повлечет за собой «ожесточенное международное сопротивление», обращает внимание AP.
По данным агентства, в планах армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) – мощные удары по группировке «Хамас» и препятствование распространению гуманитарной помощи. Источники не сообщили, каким именно образом будет осуществляться второй пункт.
Израиль обсуждает с несколькими странами предложение президента США Дональда Трампа добровольно переселить палестинцев из сектора Газа в другие государства, стало ясно из разговора с чиновниками. План будет осуществляться постепенно.
12 февраля Трамп заявил, что «Хамас» должен освободить всех израильских заложников, чтобы соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступило в силу. За день до этого группировка отложила освобождение после слов президента США о том, что у палестинцев не будет права вернуться в Газу.