AP: Израиль планирует взять под контроль весь сектор Газа

12 февраля Трамп заявил, что «Хамас» должен освободить всех израильских заложников, чтобы соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступило в силу. За день до этого группировка отложила освобождение после слов президента США о том, что у палестинцев не будет права вернуться в Газу.