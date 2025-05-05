В Словакии подали петицию о проведении референдума по отмене санкций против РФ
Словацкое движение возрождения подало петицию о проведении референдума по отмене антироссийских санкций. Об этом сообщил лидер движения Роберт Швец. Его слова передают «Известия».
По мнению Швеца, эти санкции наносят ущерб гражданам Словакии, предпринимателям и коммерсантам. Он подчеркнул, что инициатива доказывает, что дело касается интересов республики, а не вопросов России или Украины. По словам главы движения, петиция о проведении референдума собрала почти 395 500 подписей и была передана в канцелярию президента Словакии Петера Пеллегрини. Конституция республики предусматривает проведение референдума в случае, если означенную петицию подпишут не менее 350 000 граждан страны.
Ранее премьер-министр республики Роберт Фицо заявлял, что Словакия может не поддержать дальнейшие санкции против России, если расценит их как затрудняющие мирные переговоры. По словам словакского премьера, как таковые ограничения не оказывают никакого влияния на жизнь в России, а санкционный список «должен полностью исчезнуть».