В Словакии подали петицию о проведении референдума по отмене санкций против РФ

По мнению Швеца, эти санкции наносят ущерб гражданам Словакии, предпринимателям и коммерсантам. Он подчеркнул, что инициатива доказывает, что дело касается интересов республики, а не вопросов России или Украины. По словам главы движения, петиция о проведении референдума собрала почти 395 500 подписей и была передана в канцелярию президента Словакии Петера Пеллегрини. Конституция республики предусматривает проведение референдума в случае, если означенную петицию подпишут не менее 350 000 граждан страны.