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В Словакии подали петицию о проведении референдума по отмене санкций против РФ

Ведомости

Словацкое движение возрождения подало петицию о проведении референдума по отмене антироссийских санкций. Об этом сообщил лидер движения Роберт Швец. Его слова передают «Известия».

По мнению Швеца, эти санкции наносят ущерб гражданам Словакии, предпринимателям и коммерсантам. Он подчеркнул, что инициатива доказывает, что дело касается интересов республики, а не вопросов России или Украины. По словам главы движения, петиция о проведении референдума собрала почти 395 500 подписей и была передана в канцелярию президента Словакии Петера Пеллегрини. Конституция республики предусматривает проведение референдума в случае, если означенную петицию подпишут не менее 350 000 граждан страны.

Ранее премьер-министр республики Роберт Фицо заявлял, что Словакия может не поддержать дальнейшие санкции против России, если расценит их как затрудняющие мирные переговоры. По словам словакского премьера, как таковые ограничения не оказывают никакого влияния на жизнь в России, а санкционный список «должен полностью исчезнуть». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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