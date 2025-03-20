Фицо: Словакия может не поддержать дальнейшие санкции против РФ
Словакия может не поддержать дальнейшие санкции против России, если расценит их как затрудняющие мирные переговоры, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. Его слова передает Dennik N.
По словам словакского премьера, как таковые ограничения не оказывают никакого влияния на жизнь в России, а санкционный список «должен полностью исчезнуть». Фицо также отметил, что Словакия не будет препятствовать другим государствам использовать политику санкций, которую он считает неэффективной.
20 марта Politico писала, что президент Финляндии Александр Стубб призвал страны Евросоюза ужесточить санкции против Москвы, конфисковать замороженные российские активы и продолжить поддерживать Киев финансово.
19 марта спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью Bloomberg TV заявил, что санкции против России будут ослаблены при договоренности о прекращении огня на Украине. За день до этого, 18 марта, президент РФ Владимир Путин на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил, что санкции – это не временные или точечные меры, это механизм системного стратегического давления на Россию. По его словам, в настоящее время введено 28 595 санкций в отношении физических и юридических лиц. Путин отметил, что это больше, чем все санкции в отношении всех стран, против которых вводились ограничения.