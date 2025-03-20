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Фицо: Словакия может не поддержать дальнейшие санкции против РФ

Ведомости

Словакия может не поддержать дальнейшие санкции против России, если расценит их как затрудняющие мирные переговоры, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. Его слова передает Dennik N.

По словам словакского премьера, как таковые ограничения не оказывают никакого влияния на жизнь в России, а санкционный список «должен полностью исчезнуть». Фицо также отметил, что Словакия не будет препятствовать другим государствам использовать политику санкций, которую он считает неэффективной.

20 марта Politico писала, что президент Финляндии Александр Стубб призвал страны Евросоюза ужесточить санкции против Москвы, конфисковать замороженные российские активы и продолжить поддерживать Киев финансово.

19 марта спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью Bloomberg TV заявил, что санкции против России будут ослаблены при договоренности о прекращении огня на Украине. За день до этого, 18 марта, президент РФ Владимир Путин на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил, что санкции – это не временные или точечные меры, это механизм системного стратегического давления на Россию. По его словам, в настоящее время введено 28 595 санкций в отношении физических и юридических лиц. Путин отметил, что это больше, чем все санкции в отношении всех стран, против которых вводились ограничения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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