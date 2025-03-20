Фицо: Словакия может не поддержать дальнейшие санкции против РФ

19 марта спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью Bloomberg TV заявил, что санкции против России будут ослаблены при договоренности о прекращении огня на Украине. За день до этого, 18 марта, президент РФ Владимир Путин на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил, что санкции – это не временные или точечные меры, это механизм системного стратегического давления на Россию. По его словам, в настоящее время введено 28 595 санкций в отношении физических и юридических лиц. Путин отметил, что это больше, чем все санкции в отношении всех стран, против которых вводились ограничения.