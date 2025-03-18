Путин назвал санкции механизмом системного стратегического давления на РФ

Сообщалось, что в ходе съезда планируется обсудить важные вопросы сотрудничества между бизнесом и государством, а также инициативы, которые выдвигает предпринимательское сообщество для достижения национальных целей развития и реализации национальных проектов. В Кремле отмечали, что по завершении съезда президент проведет отдельную встречу с членами бюро РСПП.