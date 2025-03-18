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Путин назвал санкции механизмом системного стратегического давления на РФ

Ведомости

Санкции – это не временные или точечные меры, это механизм системного стратегического давления на Россию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Прямую трансляцию выступления главы страны вел Кремль.

По словам российского лидера, сейчас иногда складывается впечатление, что и сами-то инициаторы потеряли счет, сколько ограничений ввели и против кого. Но Минфин РФ все посчитал.

«Я уверенно могу вам сказать: 28 595 санкций введено в отношении физических и юридических лиц», – заявил Путин.

По словам главы РФ, это больше, чем все санкции в отношении всех стран, против которых вводились ограничения.

В Москве проходит ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей. В мероприятии принимают участие более 1300 человек, в том числе представители крупного, малого и среднего бизнеса со всей России.

Сообщалось, что в ходе съезда планируется обсудить важные вопросы сотрудничества между бизнесом и государством, а также инициативы, которые выдвигает предпринимательское сообщество для достижения национальных целей развития и реализации национальных проектов. В Кремле отмечали, что по завершении съезда президент проведет отдельную встречу с членами бюро РСПП.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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