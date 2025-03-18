Путин назвал санкции механизмом системного стратегического давления на РФ
Санкции – это не временные или точечные меры, это механизм системного стратегического давления на Россию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Прямую трансляцию выступления главы страны вел Кремль.
По словам российского лидера, сейчас иногда складывается впечатление, что и сами-то инициаторы потеряли счет, сколько ограничений ввели и против кого. Но Минфин РФ все посчитал.
«Я уверенно могу вам сказать: 28 595 санкций введено в отношении физических и юридических лиц», – заявил Путин.
По словам главы РФ, это больше, чем все санкции в отношении всех стран, против которых вводились ограничения.
В Москве проходит ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей. В мероприятии принимают участие более 1300 человек, в том числе представители крупного, малого и среднего бизнеса со всей России.
Сообщалось, что в ходе съезда планируется обсудить важные вопросы сотрудничества между бизнесом и государством, а также инициативы, которые выдвигает предпринимательское сообщество для достижения национальных целей развития и реализации национальных проектов. В Кремле отмечали, что по завершении съезда президент проведет отдельную встречу с членами бюро РСПП.