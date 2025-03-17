Путин 18 марта примет участие в съезде РСПП
18 марта президент РФ Владимир Путин примет участие в работе ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
В этом году на съезде планируется обсудить ключевые аспекты взаимодействия между бизнесом и государством, а также инициативы, предложенные предпринимательским сообществом, которые направлены на достижение национальных целей развития и реализацию нацпроектов.
Ожидается, что в мероприятии примут участие около 1300 делегатов и гостей, среди которых будут как крупные предприниматели, так и представители малого и среднего бизнеса со всей страны. Также приедут руководители министерств и ведомств и ключевые политические деятели, играющие важную роль в экономике России.
«По завершении съезда президент проведет отдельную встречу с членами бюро РСПП», – пояснили в пресс-службе Кремля.
17 марта президент России проводит переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Лидер Таджикистана приехал в Москву с официальным визитом. По данным Кремля, лидеры двух стран планируют по ВКС дать старт строительству центра для одаренных детей в Душанбе и здания Государственного русского драматического театра имени Маяковского.