Путин 18 марта примет участие в съезде РСПП

Ожидается, что в мероприятии примут участие около 1300 делегатов и гостей, среди которых будут как крупные предприниматели, так и представители малого и среднего бизнеса со всей страны. Также приедут руководители министерств и ведомств и ключевые политические деятели, играющие важную роль в экономике России.