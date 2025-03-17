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Путин 18 марта примет участие в съезде РСПП

Ведомости

18 марта президент РФ Владимир Путин примет участие в работе ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В этом году на съезде планируется обсудить ключевые аспекты взаимодействия между бизнесом и государством, а также инициативы, предложенные предпринимательским сообществом, которые направлены на достижение национальных целей развития и реализацию нацпроектов.

Ожидается, что в мероприятии примут участие около 1300 делегатов и гостей, среди которых будут как крупные предприниматели, так и представители малого и среднего бизнеса со всей страны. Также приедут руководители министерств и ведомств и ключевые политические деятели, играющие важную роль в экономике России.

«По завершении съезда президент проведет отдельную встречу с членами бюро РСПП», – пояснили в пресс-службе Кремля.

17 марта президент России проводит переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Лидер Таджикистана приехал в Москву с официальным визитом. По данным Кремля, лидеры двух стран планируют по ВКС дать старт строительству центра для одаренных детей в Душанбе и здания Государственного русского драматического театра имени Маяковского.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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