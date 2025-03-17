Путин и Рахмон по ВКС дадут старт стройке центра для одаренных детей в Душанбе
Президент России Владимир Путин 17 марта проведет переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом в ходе брифинга рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Лидер Таджикистана приехал в Москву с официальным визитом. По словам представителя Кремля, в выходные Путин и Рахмон уже имели возможность пообщаться в неформальной обстановке. Сегодня же запланирован ряд официальных встреч и мероприятий.
«Два президента откроют посредством видеоконференции начало строительства в Душанбе международного образовательного центра для одаренных детей и также начало строительства Государственного русского драматического театра имени Маяковского», – рассказал Песков.
По словам представителя Кремля, в формате рабочего завтрака продолжатся российско-таджикистанские переговоры в составе делегаций двух стран.
«Повестка дня обширная. Таджикистан наш очень близкий партнер, союзник, стратегический партнер», – пояснил Песков.
По словам пресс-секретаря президента, лидеры стран встретятся в следующий раз 9 мая на параде в честь 80-летия Победы в Москве.
24 февраля состоялся телефонный разговор между Путиным и Рахмоном. В ходе беседы оба лидера выразили удовлетворение уровнем сотрудничества между странами и подчеркнули важность дальнейшего развития взаимодействия в различных областях, включая торговлю, культуру, гуманитарные проекты и безопасность. Также президенты тогда договорились о графике личных контактов.