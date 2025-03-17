Путин и Рахмон по ВКС дадут старт стройке центра для одаренных детей в Душанбе

24 февраля состоялся телефонный разговор между Путиным и Рахмоном. В ходе беседы оба лидера выразили удовлетворение уровнем сотрудничества между странами и подчеркнули важность дальнейшего развития взаимодействия в различных областях, включая торговлю, культуру, гуманитарные проекты и безопасность. Также президенты тогда договорились о графике личных контактов.