Газета
Телеграм
/ Политика

Путин и Рахмон по ВКС дадут старт стройке центра для одаренных детей в Душанбе

Ведомости

Президент России Владимир Путин 17 марта проведет переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом в ходе брифинга рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Лидер Таджикистана приехал в Москву с официальным визитом. По словам представителя Кремля, в выходные Путин и Рахмон уже имели возможность пообщаться в неформальной обстановке. Сегодня же запланирован ряд официальных встреч и мероприятий.

«Два президента откроют посредством видеоконференции начало строительства в Душанбе международного образовательного центра для одаренных детей и также начало строительства Государственного русского драматического театра имени Маяковского», – рассказал Песков.

По словам представителя Кремля, в формате рабочего завтрака продолжатся российско-таджикистанские переговоры в составе делегаций двух стран.

«Повестка дня обширная. Таджикистан наш очень близкий партнер, союзник, стратегический партнер», – пояснил Песков.

По словам пресс-секретаря президента, лидеры стран встретятся в следующий раз 9 мая на параде в честь 80-летия Победы в Москве.

24 февраля состоялся телефонный разговор между Путиным и Рахмоном. В ходе беседы оба лидера выразили удовлетворение уровнем сотрудничества между странами и подчеркнули важность дальнейшего развития взаимодействия в различных областях, включая торговлю, культуру, гуманитарные проекты и безопасность. Также президенты тогда договорились о графике личных контактов.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных