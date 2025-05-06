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Трамп запретил финансирование «опасных исследований»

Ведомости

Президент США Дональд Трамп подписал указ, прекращающий федеральное финансирование опасных исследований в «таких вызывающих обеспокоенность странах, как Китай и Иран». Запрет также касается государств с «недостаточно строгим контролем за исследованиями», говорится на сайте Белого дома.

Документ предоставляет американским исследовательским агентствам право выявлять и прекращать финансирование биологических исследований, способных угрожать «общественному здоровью, общественной безопасности или национальной безопасности США». Указ запрещает финансирование зарубежных исследований, которые могут привести к новой пандемии. Отмечается, что меры существенно снизят вероятность инцидентов, связанных с лабораторными исследованиями. В пример приводятся исследования коронавирусов летучих мышей в Китае.

«[Указ] защищает американцев от несчастных случаев в лабораториях и других инцидентов, связанных с биологической безопасностью, таких как те, которые, вероятно, привели к COVID-19 и "русскому гриппу" 1977 г.», – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что указ американского лидера направлен на усиление безопасности биологических исследований в США и во всем мире.

В середине апреля Белый дом заявлял, что COVID-19 возник в результате утечки из китайской лаборатории в Ухане. Отмечалось, что вирус имеет биологические характеристики, «которых нет в природе». В Белом доме также подчеркнули, что доказательств естественного происхождения коронавируса все еще нет. Кроме того, все заболевшие заразились от однократного контакта, что отличает COVID-19 от других пандемий.

В марте федеральный судья в Миссури вынес решение о взыскании более $24 млрд с правительства КНР, признав его ответственным за сокрытие данных о распространении коронавируса. The New York Times (NYT) писала, что штат хочет изъять китайские активы в счет выплаты штрафа.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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