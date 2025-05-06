Трамп запретил финансирование «опасных исследований»
Президент США Дональд Трамп подписал указ, прекращающий федеральное финансирование опасных исследований в «таких вызывающих обеспокоенность странах, как Китай и Иран». Запрет также касается государств с «недостаточно строгим контролем за исследованиями», говорится на сайте Белого дома.
Документ предоставляет американским исследовательским агентствам право выявлять и прекращать финансирование биологических исследований, способных угрожать «общественному здоровью, общественной безопасности или национальной безопасности США». Указ запрещает финансирование зарубежных исследований, которые могут привести к новой пандемии. Отмечается, что меры существенно снизят вероятность инцидентов, связанных с лабораторными исследованиями. В пример приводятся исследования коронавирусов летучих мышей в Китае.
«[Указ] защищает американцев от несчастных случаев в лабораториях и других инцидентов, связанных с биологической безопасностью, таких как те, которые, вероятно, привели к COVID-19 и "русскому гриппу" 1977 г.», – говорится в сообщении.
Подчеркивается, что указ американского лидера направлен на усиление безопасности биологических исследований в США и во всем мире.
В середине апреля Белый дом заявлял, что COVID-19 возник в результате утечки из китайской лаборатории в Ухане. Отмечалось, что вирус имеет биологические характеристики, «которых нет в природе». В Белом доме также подчеркнули, что доказательств естественного происхождения коронавируса все еще нет. Кроме того, все заболевшие заразились от однократного контакта, что отличает COVID-19 от других пандемий.
В марте федеральный судья в Миссури вынес решение о взыскании более $24 млрд с правительства КНР, признав его ответственным за сокрытие данных о распространении коронавируса. The New York Times (NYT) писала, что штат хочет изъять китайские активы в счет выплаты штрафа.