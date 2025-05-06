Трамп запретил финансирование «опасных исследований»

В середине апреля Белый дом заявлял, что COVID-19 возник в результате утечки из китайской лаборатории в Ухане. Отмечалось, что вирус имеет биологические характеристики, «которых нет в природе». В Белом доме также подчеркнули, что доказательств естественного происхождения коронавируса все еще нет. Кроме того, все заболевшие заразились от однократного контакта, что отличает COVID-19 от других пандемий.