В Белом доме рассказали об «истинном происхождении» коронавируса
COVID-19 возник в результате утечки из китайской лаборатории в Ухане. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Белый дом привел несколько аргументов в поддержку этой версии. Там заметили, что вирус обладает «биологическими характеристиками, которых нет в природе». Если бы были доказательства естественного происхождения коронавируса, они бы уже появились, но этого до сих пор не произошло. Кроме того, все заболевшие заразились от однократного контакта. Это отличает COVID-19 от предыдущих пандемий, когда требовалось несколько попаданий вируса в организм.
В Ухане расположена лаборатория по исследованию атипичной пневмонии, которая уже давно проводит исследования при недостаточном уровне биобезопасности, говорится в сообщении. По данным американских властей, осенью 2019 г., за несколько месяцев до пандемии коронавируса, ученые Уханьского института вирусологии заболели. Утверждается, что их симптомы были похожи на симптомы при COVID-19.
Вспышка коронавируса началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Ухань. Постепенно вирус распространился по многим странам мира. 11 марта 2020 г. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. Она длилась более трех лет.
В ноябре 2024 г. в американских СМИ появились сообщения, что ЦРУ США изменило точку зрения о причинах возникновения коронавируса и теперь считает более вероятной версией утечку из лаборатории Уханя. До этого ЦРУ также допускало, что вирус мог появиться из естественного источника. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в январе 2025 г. заявила, что администрация президента США Дональда Трампа считает версию возникновения COVID-19 в результате утечки из лаборатории «подтвержденным фактом».
8 марта федеральный судья в Миссури принял решение о взыскании более $24 млрд с правительства Китая, признав его ответственным за сокрытие информации о распространении COVID-19. Генпрокурор Миссури Эрик Шмитт обвинил КНР в сокрытии данных о вирусе еще в апреле 2020 г. и подал соответствующий иск в местный окружной суд США в первые месяцы пандемии. Представители Китая отказались явиться в суд. Представитель посольства КНР в США Лю Пэнъюй говорил, что его правительство не признает это решение суда.