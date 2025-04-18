В Белом доме рассказали об «истинном происхождении» коронавируса

Белый дом привел несколько аргументов в поддержку этой версии. Там заметили, что вирус обладает «биологическими характеристиками, которых нет в природе». Если бы были доказательства естественного происхождения коронавируса, они бы уже появились, но этого до сих пор не произошло. Кроме того, все заболевшие заразились от однократного контакта. Это отличает COVID-19 от предыдущих пандемий, когда требовалось несколько попаданий вируса в организм.