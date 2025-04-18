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/ Общество

В Белом доме рассказали об «истинном происхождении» коронавируса

Ведомости

COVID-19 возник в результате утечки из китайской лаборатории в Ухане. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Белый дом привел несколько аргументов в поддержку этой версии. Там заметили, что вирус обладает «биологическими характеристиками, которых нет в природе». Если бы были доказательства естественного происхождения коронавируса, они бы уже появились, но этого до сих пор не произошло. Кроме того, все заболевшие заразились от однократного контакта. Это отличает COVID-19 от предыдущих пандемий, когда требовалось несколько попаданий вируса в организм.

В Ухане расположена лаборатория по исследованию атипичной пневмонии, которая уже давно проводит исследования при недостаточном уровне биобезопасности, говорится в сообщении. По данным американских властей, осенью 2019 г., за несколько месяцев до пандемии коронавируса, ученые Уханьского института вирусологии заболели. Утверждается, что их симптомы были похожи на симптомы при COVID-19.

Вспышка коронавируса началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Ухань. Постепенно вирус распространился по многим странам мира. 11 марта 2020 г. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. Она длилась более трех лет.

В ноябре 2024 г. в американских СМИ появились сообщения, что ЦРУ США изменило точку зрения о причинах возникновения коронавируса и теперь считает более вероятной версией утечку из лаборатории Уханя. До этого ЦРУ также допускало, что вирус мог появиться из естественного источника. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в январе 2025 г. заявила, что администрация президента США Дональда Трампа считает версию возникновения COVID-19 в результате утечки из лаборатории «подтвержденным фактом».

8 марта федеральный судья в Миссури принял решение о взыскании более $24 млрд с правительства Китая, признав его ответственным за сокрытие информации о распространении COVID-19. Генпрокурор Миссури Эрик Шмитт обвинил КНР в сокрытии данных о вирусе еще в апреле 2020 г. и подал соответствующий иск в местный окружной суд США в первые месяцы пандемии. Представители Китая отказались явиться в суд. Представитель посольства КНР в США Лю Пэнъюй говорил, что его правительство не признает это решение суда. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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