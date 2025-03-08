Суд в США постановил взыскать с Китая $24 млрд за сокрытие данных о COVID-19Представители КНР отказались явиться в суд
Федеральный судья в Миссури вынес решение о взыскании более $24 млрд с китайского правительства, признав его ответственным за сокрытие данных о распространении коронавируса, сообщает The New York Times (NYT). Штат намерен изъять китайские активы в счет выплаты штрафа.
Генеральный прокурор Миссури Эрик Шмитт обвинил Пекин в сокрытии информации и вирусе еще в апреле 2020 г., подав в первые месяцы пандемии соответствующий иск в местный окружной суд США. Американский штат также заявил о прекращении Китаем поставок средств индивидуальной защиты (СИЗ) другим странам.
«Китай вводил мир в заблуждение относительно опасностей и масштабов пандемии COVID-19», – говорится в решении судьи.
По словам судьи, Китай «занимался монополистическими действиями по накоплению СИЗ». и эти действия препятствовали раннему реагированию на пандемию в США и сделали невозможной закупку достаточного количества оборудования для медицинских поставщиков. Он указал, что Пекин предпринял шаги по национализации ряда американских заводов в Китае, что ограничило поставки и привело к росту цен, в том числе и в Миссури.
Генеральный прокурор Миссури Эндрю Бейли заявил, что представители Китая отказались явиться в суд, но «это не значит, что им сойдет с рук причинение неисчислимых страданий и экономическое опустошение», пишет газета.
По его словам, Штат намерен вернуть «каждую копейку» и конфисковать принадлежащие Пекину активы, включая сельскохозяйственные угодья в Миссури. Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что его правительство не признает решение суда. В случае ущемления интересов Пекина власти примут ответные контрмеры «в соответствии с международным правом», подчеркнул он. В офисе Бейли заявили, что штат может обратиться за помощью к администрации президента США Дональда Трампа в выявлении и изъятии китайских активов.
Вспышка коронавируса началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Ухань. Постепенно вирус распространился по многим странам мира, а в марте 2020 г. Всемирная организация здравоохранения объявила происходящее пандемией. 31 января пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что администрация Трампа считает версию возникновения COVID-19 в результате утечки из лаборатории Уханя подтвержденным фактом.