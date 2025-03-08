Суд в США постановил взыскать с Китая $24 млрд за сокрытие данных о COVID-19

По словам судьи, Китай «занимался монополистическими действиями по накоплению СИЗ». и эти действия препятствовали раннему реагированию на пандемию в США и ​​сделали невозможной закупку достаточного количества оборудования для медицинских поставщиков. Он указал, что Пекин предпринял шаги по национализации ряда американских заводов в Китае, что ограничило поставки и привело к росту цен, в том числе и в Миссури.