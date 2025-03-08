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Суд в США постановил взыскать с Китая $24 млрд за сокрытие данных о COVID-19

Представители КНР отказались явиться в суд
Ведомости

Федеральный судья в Миссури вынес решение о взыскании более $24 млрд с китайского правительства, признав его ответственным за сокрытие данных о распространении коронавируса, сообщает The New York Times (NYT). Штат намерен изъять китайские активы в счет выплаты штрафа.

Генеральный прокурор Миссури Эрик Шмитт обвинил Пекин в сокрытии информации и вирусе еще в апреле 2020 г., подав в первые месяцы пандемии соответствующий иск в местный окружной суд США. Американский штат также заявил о прекращении Китаем поставок средств индивидуальной защиты (СИЗ) другим странам. 

«Китай вводил мир в заблуждение относительно опасностей и масштабов пандемии COVID-19», – говорится в решении судьи. 

По словам судьи, Китай «занимался монополистическими действиями по накоплению СИЗ». и эти действия препятствовали раннему реагированию на пандемию в США и ​​сделали невозможной закупку достаточного количества оборудования для медицинских поставщиков. Он указал, что Пекин предпринял шаги по национализации ряда американских заводов в Китае, что ограничило поставки и привело к росту цен, в том числе и в Миссури.

Генеральный прокурор Миссури Эндрю Бейли заявил, что представители Китая отказались явиться в суд, но «это не значит, что им сойдет с рук причинение неисчислимых страданий и экономическое опустошение», пишет газета. 

По его словам, Штат намерен вернуть «каждую копейку» и конфисковать принадлежащие Пекину активы, включая сельскохозяйственные угодья в Миссури. Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что его правительство не признает решение суда. В случае ущемления интересов Пекина власти примут ответные контрмеры «в соответствии с международным правом», подчеркнул он. В офисе Бейли заявили, что штат может обратиться за помощью к администрации президента США Дональда Трампа в выявлении и изъятии китайских активов.

Вспышка коронавируса началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Ухань. Постепенно вирус распространился по многим странам мира, а в марте 2020 г. Всемирная организация здравоохранения объявила происходящее пандемией. 31 января пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что администрация Трампа считает версию возникновения COVID-19 в результате утечки из лаборатории Уханя подтвержденным фактом. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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