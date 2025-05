В Берлине попрощались с Шольцем под музыку The Beatles

Согласно традиции уходящий глава правительства самостоятельно выбирает три музыкальных произведения, которые для него будет исполнять оркестр бундесвера. Шольц выбрал песню In My Life музыкальной группы The Beatles, Второй Бранденбургский концерт Иоганна Себастьяна Баха и песню Respect американской певицы Ареты Франклин.