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В Берлине попрощались с Шольцем под музыку The Beatles

Ведомости

Вечером 5 мая в министерстве обороны Германии в Берлине состоялась торжественная церемония прощания с уходящим канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом сообщает телеканал ZDF.

Согласно традиции уходящий глава правительства самостоятельно выбирает три музыкальных произведения, которые для него будет исполнять оркестр бундесвера. Шольц выбрал песню In My Life музыкальной группы The Beatles, Второй Бранденбургский концерт Иоганна Себастьяна Баха и песню Respect американской певицы Ареты Франклин.

В своей прощальной речи Шольц пожелал лидеру консервативного блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) и кандидату на должность канцлера ФРГ Фридриху Мерцу больших успехов и удачи во всех предстоящих вызовах, которые могут возникнуть перед ним и его правительством.

В феврале Шольц заявил, что собирается уйти из политики после того, как покинет пост канцлера ФРГ. Он отметил, что намерен жить как «нормальный гражданин» и считает, что его отставка – это не тот случай, где что-то должно последовать далее.

25 марта президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Шольцу и 14 министрам его кабинета официальные документы об отставке. В соответствии с конституцией ФРГ члены правительства временно продолжили исполнять свои обязанности до назначения нового состава федерального кабинета.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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