Шольц объявил о намерении уйти из политики после потери поста канцлера ФРГ
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что намерен уйти из политики после того, как покинет свой пост, об этом он рассказал в видеоподкасте Young & Naive.
Шольц заявил, что после отставки собирается жить как «нормальный гражданин». Он считает, что его отставка – это не тот случай, где что-то должно последовать далее.
Досрочные выборы в бундестаг пройдут 23 февраля.
14 февраля Шольц призвал бундестаг ввести в Германии чрезвычайное положение на фоне последних заявлений США по Украине. Канцлер предложил провести реформу об освобождении от уплаты налогов на инвестиции в безопасность и оборону ФРГ. Также Шольц призвал бундестаг принять резолюцию, классифицирующую конфликт на Украине как чрезвычайную ситуацию.
«Для того, чтобы Европа была и оставалась равноправным союзником Соединенных Штатов, мы должны сделать гораздо больше для обеспечения нашей безопасности, чтобы мы могли продолжать жить в мире», – сказал он в видеообращении.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев связал призыв Шольца с грядущими выборами в бундестаг. По словам Медведева, заявление Шольца связано с «желанием выбить деньги» и выборами в бундестаг, где, по мнению зампреда Совбеза, у Социал-демократической партии нет шансов на победу.