Медведев связал заявление Шольца о режиме ЧС с выборами в бундестаг

14 февраля Шольц призвал бундестаг ввести в Германии чрезвычайное положение на фоне последних заявлений США по Украине. Канцлер предложил провести реформу об освобождении от уплаты налогов на инвестиции в безопасность и оборону ФРГ. Также Шольц призвал бундестаг принять резолюцию, классифицирующую конфликт на Украине как чрезвычайную ситуацию.