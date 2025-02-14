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Медведев связал заявление Шольца о режиме ЧС с выборами в бундестаг

Ведомости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев связал призыв канцлера Германии Олафа Шольца объявить режим чрезвычайной ситуации в связи с ситуаций на территории Украины с выборами в бундестаг. Медведев написал об этом на своей странице во «В контакте».

По словам Медведева, заявление Шольца связано с «желанием выбить деньги» и выборами в бундестаг, где, по мнению зампреда Совбеза, у социал-демократической партии нет шансов на победу.

«Распадающаяся Украина тут вполне вторична», – написал Медведев.

14 февраля Шольц призвал бундестаг ввести в Германии чрезвычайное положение на фоне последних заявлений США по Украине. Канцлер предложил провести реформу об освобождении от уплаты налогов на инвестиции в безопасность и оборону ФРГ. Также Шольц призвал бундестаг принять резолюцию, классифицирующую конфликт на Украине как чрезвычайную ситуацию.

«Для того чтобы Европа была и оставалась равноправным союзником Соединенных Штатов, мы должны сделать гораздо больше для обеспечения нашей безопасности, чтобы мы могли продолжать жить в мире», – заявил Шольц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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