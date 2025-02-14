Медведев связал заявление Шольца о режиме ЧС с выборами в бундестаг
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев связал призыв канцлера Германии Олафа Шольца объявить режим чрезвычайной ситуации в связи с ситуаций на территории Украины с выборами в бундестаг. Медведев написал об этом на своей странице во «В контакте».
По словам Медведева, заявление Шольца связано с «желанием выбить деньги» и выборами в бундестаг, где, по мнению зампреда Совбеза, у социал-демократической партии нет шансов на победу.
«Распадающаяся Украина тут вполне вторична», – написал Медведев.
14 февраля Шольц призвал бундестаг ввести в Германии чрезвычайное положение на фоне последних заявлений США по Украине. Канцлер предложил провести реформу об освобождении от уплаты налогов на инвестиции в безопасность и оборону ФРГ. Также Шольц призвал бундестаг принять резолюцию, классифицирующую конфликт на Украине как чрезвычайную ситуацию.
«Для того чтобы Европа была и оставалась равноправным союзником Соединенных Штатов, мы должны сделать гораздо больше для обеспечения нашей безопасности, чтобы мы могли продолжать жить в мире», – заявил Шольц.