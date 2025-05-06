В США провели второе испытание гиперзвукового летательного аппарата
В марте США провели второй успешный полет беспилотного гиперзвукового летательного аппарата Stratolaunch Talon-A, говорится в сообщении Пентагона.
Испытания проведены центром управления испытательными ресурсами минобороны США (TRMC) совместно с подразделением «Крейн» центра надводных боевых действий ВМС (NSWC Crane). За три месяца до этого, в декабре 2024 г., был проведен первый полет аппарата.
«Эта испытательная кампания знаменует собой первое возвращение США к многоразовым гиперзвуковым летным испытаниям с момента завершения пилотируемой программы X-15 в 1968 г.», – говорится в сообщении Пентагона.
Stratolaunch Talon-A был запущен с самолета-носителя Roc. Во время обоих испытаний он пролетел над Тихим океаном со скоростью более пяти махов, после чего приземлился на базе Космических сил Ванденберг.
6 апреля минобороны Великобритании сообщило, что Лондон испытал гиперзвуковой ракетный двигатель, разработанный совместно с Вашингтоном. Двигательная система предназначена для питания прототипа передовой гиперзвуковой крылатой ракеты. Целью исследования ведомство назвало поддержку поставки демонстратора технологии гиперзвукового оружия к 2030 г. посредством программы минобороны Team Hypersonics (UK).