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В США провели второе испытание гиперзвукового летательного аппарата

Ведомости

В марте США провели второй успешный полет беспилотного гиперзвукового летательного аппарата Stratolaunch Talon-A, говорится в сообщении Пентагона.

Испытания проведены центром управления испытательными ресурсами минобороны США (TRMC) совместно с подразделением «Крейн» центра надводных боевых действий ВМС (NSWC Crane). За три месяца до этого, в декабре 2024 г., был проведен первый полет аппарата.

«Эта испытательная кампания знаменует собой первое возвращение США к многоразовым гиперзвуковым летным испытаниям с момента завершения пилотируемой программы X-15 в 1968 г.», – говорится в сообщении Пентагона.

Stratolaunch Talon-A был запущен с самолета-носителя Roc. Во время обоих испытаний он пролетел над Тихим океаном со скоростью более пяти махов, после чего приземлился на базе Космических сил Ванденберг.

6 апреля минобороны Великобритании сообщило, что Лондон испытал гиперзвуковой ракетный двигатель, разработанный совместно с Вашингтоном. Двигательная система предназначена для питания прототипа передовой гиперзвуковой крылатой ракеты. Целью исследования ведомство назвало поддержку поставки демонстратора технологии гиперзвукового оружия к 2030 г. посредством программы минобороны Team Hypersonics (UK).

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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