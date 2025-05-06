Politico: Еврокомиссия может представить 17-й пакет санкций против России 6 мая

16 апреля агентство Reuters со ссылкой на источник в Евросоюзе писало, что ЕС не будет добиваться запрета на ввоз российского сжиженного природного газа (СПГ) в рамках нового пакета санкций. Вместо этого Еврокомиссия представит дорожную карту об отказе от поставок российских энергоресурсов к 2027 г.