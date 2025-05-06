Politico: Еврокомиссия может представить 17-й пакет санкций против России 6 мая
Еврокомиссия может представить 6 мая новый, 17-й, пакет санкций против России, сообщает Politico со ссылкой на источники.
Ожидается, что в новом документе бизнесу будут предоставлены полномочия, позволяющие досрочно расторгать контракты, заключенные с российскими контрагентами, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства.
Кроме того, санкционный список пополнят новые физические и юридические лица, отмечает издание.
16 апреля агентство Reuters со ссылкой на источник в Евросоюзе писало, что ЕС не будет добиваться запрета на ввоз российского сжиженного природного газа (СПГ) в рамках нового пакета санкций. Вместо этого Еврокомиссия представит дорожную карту об отказе от поставок российских энергоресурсов к 2027 г.
Газета The Wall Street Journal писала, что государственный департамент и министерство финансов США готовят варианты усиления антироссийских санкций на случай, если мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине будут сорваны.