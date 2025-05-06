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Politico: Еврокомиссия может представить 17-й пакет санкций против России 6 мая

Ведомости

Еврокомиссия может представить 6 мая новый, 17-й, пакет санкций против России, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Ожидается, что в новом документе бизнесу будут предоставлены полномочия, позволяющие досрочно расторгать контракты, заключенные с российскими контрагентами, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства.

Кроме того, санкционный список пополнят новые физические и юридические лица, отмечает издание.

16 апреля агентство Reuters со ссылкой на источник в Евросоюзе писало, что ЕС не будет добиваться запрета на ввоз российского сжиженного природного газа (СПГ) в рамках нового пакета санкций. Вместо этого Еврокомиссия представит дорожную карту об отказе от поставок российских энергоресурсов к 2027 г.

Газета The Wall Street Journal писала, что государственный департамент и министерство финансов США готовят варианты усиления антироссийских санкций на случай, если мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине будут сорваны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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