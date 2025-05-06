Кремль назвал инициативу Путина по перемирию в праздничные дни актуальной

Кремль назвал инициативу Путина по перемирию в праздничные дни актуальнойАрмия России даст ответ на попытки ударов со стороны Украины
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что инициатива Владимира Путина о временном перемирии в дни празднования 80-летия Победы актуальна. Главой государства даны соответствующие указания. Однако если ВСУ будут продолжать попытки нанесения ударов, то армия России даст адекватный ответ.
«Пока до сих пор мы не слышали из Киева ни одного заявления, в котором шла бы речь о готовности присоединиться к этому праздничному перемирию», – отметил при этом Дмитрий Песков.
28 апреля глава государства объявил, что «из гуманитарных соображений в дни 80-летней годовщины Победы» с полуночи с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая Россия объявляет перемирие в конфликте на Украине. На этот период должны быть приостановлены все действия.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня нужно вводить на 30 дней. Краткосрочное прекращение огня он отверг и подчеркнул, что трехдневное перемирие «выглядит не очень серьезно или очень несерьезно».
При этом президент США Дональд Трамп заявил, что предложение Владимира Путина это уже многое, если учитывать то, с чего пришлось начать урегулирование конфликта.