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Кремль назвал инициативу Путина по перемирию в праздничные дни актуальной

Армия России даст ответ на попытки ударов со стороны Украины
Ведомости

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что инициатива Владимира Путина о временном перемирии в дни празднования 80-летия Победы актуальна. Главой государства даны соответствующие указания. Однако если ВСУ будут продолжать попытки нанесения ударов, то армия России даст адекватный ответ.

«Пока до сих пор мы не слышали из Киева ни одного заявления, в котором шла бы речь о готовности присоединиться к этому праздничному перемирию», – отметил при этом Дмитрий Песков.

28 апреля глава государства объявил, что «из гуманитарных соображений в дни 80-летней годовщины Победы» с полуночи с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая Россия объявляет перемирие в конфликте на Украине. На этот период должны быть приостановлены все действия. 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня нужно вводить на 30 дней. Краткосрочное прекращение огня он отверг и подчеркнул, что трехдневное перемирие «выглядит не очень серьезно или очень несерьезно».

При этом президент США Дональд Трамп заявил, что предложение Владимира Путина это уже многое, если учитывать то, с чего пришлось начать урегулирование конфликта. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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