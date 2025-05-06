Евростат: в 2024 году цена газа для домохозяйств ЕС стала рекордной
Средняя цена газа для домохозяйств в ЕС во второй половине 2024 г. достигла рекордного уровня за всю историю наблюдений. Такие данные опубликовал Евростат.
Средняя стоимость газа составила 0,1233 евро за кВтч. В первой половине 2024 г. цена также была высокой – 0,1104 евро за кВтч.
«Это самая высокая зафиксированная цена с начала сбора данных в 2008 г. Рост в значительной степени обусловлен повышением налогов во многих странах ЕС», – говорится в сообщении.
Наиболее высокие цены на газ для бытовых потребителей были зафиксированы в Швеции (0,1893 евро за кВтч), Нидерландах (0,1671 евро) и Италии (0,1586 евро). В то же время самые низкие тарифы наблюдались в Венгрии (0,032 евро), Хорватии (0,046 евро) и Румынии (0,054 евро).
5 мая стало известно, что Еврокомиссия планирует полностью запретить импорт российского газа в страны ЕС к 2028 г. План предусматривает поэтапное прекращение поставок как по трубопроводам, так и в виде сжиженного природного газа (СПГ). До конца 2025 г. предполагается запретить закупки газа по краткосрочным (спотовым) контрактам, а также заключение новых долгосрочных соглашений. Поставки по действующим долгосрочным контрактам планируется окончательно прекратить к концу 2027 г.