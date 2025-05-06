Евростат: в 2024 году цена газа для домохозяйств ЕС стала рекордной

5 мая стало известно, что Еврокомиссия планирует полностью запретить импорт российского газа в страны ЕС к 2028 г. План предусматривает поэтапное прекращение поставок как по трубопроводам, так и в виде сжиженного природного газа (СПГ). До конца 2025 г. предполагается запретить закупки газа по краткосрочным (спотовым) контрактам, а также заключение новых долгосрочных соглашений. Поставки по действующим долгосрочным контрактам планируется окончательно прекратить к концу 2027 г.