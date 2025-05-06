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Евростат: в 2024 году цена газа для домохозяйств ЕС стала рекордной

Ведомости

Средняя цена газа для домохозяйств в ЕС во второй половине 2024 г. достигла рекордного уровня за всю историю наблюдений. Такие данные опубликовал Евростат.

Средняя стоимость газа составила 0,1233 евро за кВтч. В первой половине 2024 г. цена также была высокой – 0,1104 евро за кВтч.

«Это самая высокая зафиксированная цена с начала сбора данных в 2008 г. Рост в значительной степени обусловлен повышением налогов во многих странах ЕС», – говорится в сообщении.

Наиболее высокие цены на газ для бытовых потребителей были зафиксированы в Швеции (0,1893 евро за кВтч), Нидерландах (0,1671 евро) и Италии (0,1586 евро). В то же время самые низкие тарифы наблюдались в Венгрии (0,032 евро), Хорватии (0,046 евро) и Румынии (0,054 евро).

5 мая стало известно, что Еврокомиссия планирует полностью запретить импорт российского газа в страны ЕС к 2028 г. План предусматривает поэтапное прекращение поставок как по трубопроводам, так и в виде сжиженного природного газа (СПГ). До конца 2025 г. предполагается запретить закупки газа по краткосрочным (спотовым) контрактам, а также заключение новых долгосрочных соглашений. Поставки по действующим долгосрочным контрактам планируется окончательно прекратить к концу 2027 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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