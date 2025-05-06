На параде Победы в Москве от Индии будет представлен замминистра обороны Сетх
Парад 80-летия Победы в Москвы может посетить заместитель министра обороны (госминистр) Индии Санджай Сетх. Об этом заявил военный и военно-воздушный атташе посольства РФ в Нью-Дели Сергей Харченко.
«Сетх отправляется в Москву на торжественные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Министр обороны Индии [Раджнатх Сингх] не смог приехать лично, но попросил пожелать всего самого наилучшего российским коллегам», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
На парад Победы был приглашен премьер-министр Индии Нарендра Моди, который не сможет посетить празднование. Как говорил собеседник «Ведомостей», решение об отмене визита может быть связано с военной напряженностью между Индией и Пакистаном.
О том, что министр обороны Индии Сингх не посетит парад в Москве стало известно 4 мая. Об этом сообщало India Today.
На праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне ожидают почти 30 глав государств и правительств. На параде будут президент Белоруссии Александр Лукашенко, руководители Таджикистана и Азербайджана Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев, президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, глава Абхазии Бадра Гунба, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и др.