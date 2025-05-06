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На параде Победы в Москве от Индии будет представлен замминистра обороны Сетх

Ведомости

Парад 80-летия Победы в Москвы может посетить заместитель министра обороны (госминистр) Индии Санджай Сетх. Об этом заявил военный и военно-воздушный атташе посольства РФ в Нью-Дели Сергей Харченко.

«Сетх отправляется в Москву на торжественные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Министр обороны Индии [Раджнатх Сингх] не смог приехать лично, но попросил пожелать всего самого наилучшего российским коллегам», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

На парад Победы был приглашен премьер-министр Индии Нарендра Моди, который не сможет посетить празднование. Как говорил собеседник «Ведомостей», решение об отмене визита может быть связано с военной напряженностью между Индией и Пакистаном.

О том, что министр обороны Индии Сингх не посетит парад в Москве стало известно 4 мая. Об этом сообщало India Today. 

На праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне ожидают почти 30 глав государств и правительств. На параде будут президент Белоруссии Александр Лукашенко, руководители Таджикистана и Азербайджана Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев, президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, глава Абхазии Бадра Гунба, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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