Министр обороны Индии может не приехать в Москву на парад Победы

30 апреля Кремль сообщил, что Моди не приедет в Москву на 9 мая. Собеседник «Ведомостей» возможной причиной отмены визита назвал возросшую напряженность в отношениях Индии с Пакистаном и угрозу вооруженного конфликта между ними. Толчком к ней послужила террористическая атака 22 апреля, когда боевики из пропакистанской группировки «Кашмирское сопротивление» открыли огонь по туристам на тропе в долине Байсаран в Кашмире.