Министр обороны Индии может не приехать в Москву на парад Победы
Министр обороны Индии Раджнат Сингх может не приехать в Москву на празднование 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая, сообщает India Today. Сингх должен был представлять Индию на параде после того, как индийский премьер-министр Нарендра Моди в связи с терактом в Пахалгаме отменил свою поездку в Россию.
«Министр обороны Раджнат Сингх может не присутствовать на праздновании Дня Победы в России 9 мая в Москве», – говорится в статье.
Ожидается, что вместо главы оборонного ведомства Индию представит его заместитель Санджай Сетх.
30 апреля Кремль сообщил, что Моди не приедет в Москву на 9 мая. Собеседник «Ведомостей» возможной причиной отмены визита назвал возросшую напряженность в отношениях Индии с Пакистаном и угрозу вооруженного конфликта между ними. Толчком к ней послужила террористическая атака 22 апреля, когда боевики из пропакистанской группировки «Кашмирское сопротивление» открыли огонь по туристам на тропе в долине Байсаран в Кашмире.
Обострение отношений Нью-Дели и Исламабада 2 мая обсудили министр иностранных дел России Сергей Лавров и его индийский коллега Субраманьям Джайшанкар. В ходе разговора Лавров призвал урегулировать разногласия между странами политико-дипломатическим путем.