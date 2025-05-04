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Министр обороны Индии может не приехать в Москву на парад Победы

Ведомости

Министр обороны Индии Раджнат Сингх может не приехать в Москву на празднование 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая, сообщает India Today. Сингх должен был представлять Индию на параде после того, как индийский премьер-министр Нарендра Моди в связи с терактом в Пахалгаме отменил свою поездку в Россию.

«Министр обороны Раджнат Сингх может не присутствовать на праздновании Дня Победы в России 9 мая в Москве», – говорится в статье.

Ожидается, что вместо главы оборонного ведомства Индию представит его заместитель Санджай Сетх.

30 апреля Кремль сообщил, что Моди не приедет в Москву на 9 мая. Собеседник «Ведомостей» возможной причиной отмены визита назвал возросшую напряженность в отношениях Индии с Пакистаном и угрозу вооруженного конфликта между ними. Толчком к ней послужила террористическая атака 22 апреля, когда боевики из пропакистанской группировки «Кашмирское сопротивление» открыли огонь по туристам на тропе в долине Байсаран в Кашмире. 

Обострение отношений Нью-Дели и Исламабада 2 мая обсудили министр иностранных дел России Сергей Лавров и его индийский коллега Субраманьям Джайшанкар. В ходе разговора Лавров призвал урегулировать разногласия между странами политико-дипломатическим путем.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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