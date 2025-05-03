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Лавров обсудил с главой индийского МИДа обострение с Пакистаном

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поговорил по телефону с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром, стороны обсудили отношения Нью-Дели и Исламабада после теракта в Кашмире, сообщается на сайте российского МИДа.

Министры рассмотрели актуальные вопросы взаимодействия России и Индии, а также обострение индийско-пакистанских отношений после теракта в долине Байсаран в Кашмире, в результате которого погибли 26 человек. Российский министр призвал урегулировать разногласия между Нью-Дели и Исламабадом политико-дипломатическим путем согласно положениям Симлского соглашения 1972 г. и Лахорской декларации 1999 г. Стороны также обсудили график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях, добавили в МИДе.

После теракта в Кашмире Дели объявил о высылке всех пакистанских граждан и приостановке выдачи им виз с 27 апреля. А 24 апреля Индия приостановила действие договора 1960 г. с Пакистаном о совместном пользовании вод реки Инд. В ответ Пакистан запретил индийским авиакомпаниям пролет через свою территорию. 3 мая стало известно о решении Индии ввести запрет на импорт всех товаров и их транзит из Пакистана.

30 апреля Кремль сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди, ранее получивший приглашение на парад 9 мая, не приедет в Москву. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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