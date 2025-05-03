Лавров обсудил с главой индийского МИДа обострение с Пакистаном

После теракта в Кашмире Дели объявил о высылке всех пакистанских граждан и приостановке выдачи им виз с 27 апреля. А 24 апреля Индия приостановила действие договора 1960 г. с Пакистаном о совместном пользовании вод реки Инд. В ответ Пакистан запретил индийским авиакомпаниям пролет через свою территорию. 3 мая стало известно о решении Индии ввести запрет на импорт всех товаров и их транзит из Пакистана.