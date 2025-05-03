Лавров обсудил с главой индийского МИДа обострение с Пакистаном
Министр иностранных дел России Сергей Лавров поговорил по телефону с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром, стороны обсудили отношения Нью-Дели и Исламабада после теракта в Кашмире, сообщается на сайте российского МИДа.
Министры рассмотрели актуальные вопросы взаимодействия России и Индии, а также обострение индийско-пакистанских отношений после теракта в долине Байсаран в Кашмире, в результате которого погибли 26 человек. Российский министр призвал урегулировать разногласия между Нью-Дели и Исламабадом политико-дипломатическим путем согласно положениям Симлского соглашения 1972 г. и Лахорской декларации 1999 г. Стороны также обсудили график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях, добавили в МИДе.
После теракта в Кашмире Дели объявил о высылке всех пакистанских граждан и приостановке выдачи им виз с 27 апреля. А 24 апреля Индия приостановила действие договора 1960 г. с Пакистаном о совместном пользовании вод реки Инд. В ответ Пакистан запретил индийским авиакомпаниям пролет через свою территорию. 3 мая стало известно о решении Индии ввести запрет на импорт всех товаров и их транзит из Пакистана.
30 апреля Кремль сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди, ранее получивший приглашение на парад 9 мая, не приедет в Москву.