Моди не приедет в Москву на парад Победы из-за напряженности в Кашмире

Моди не приедет в Москву на парад Победы из-за напряженности в КашмиреЯдерные державы Индия и Пакистан балансируют на грани войны после атаки террористов
Премьер-министр Индии Нарендра Моди, ранее получивший приглашение на парад в честь празднования 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая, не приедет в Москву. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе просветительского марафона «Знание. Первые».
«Индия будет представлена не на высшем уровне», – уточнил представитель Кремля. Причин отмены визита Моди, получившего соответствующее приглашение в начале апреля, Песков не указал.
Дипломатический источник «Ведомостей» указал, что, несмотря на подготовку двух сторон к приезду индийского премьера в Россию в течение последней недели апреля, уже в ее начале допускалось, что он не сможет прибыть.
Причиной собеседник «Ведомостей» указал возросшую напряженность в отношениях Индии с Пакистаном и угрозу вооруженного конфликта между ними. Толчком к ней послужила террористическая атака 22 апреля, когда боевики из пропакистанской группировки «Кашмирское сопротивление» открыли огонь по туристам на тропе в долине Байсаран в Кашмире. Погибли 26 человек. Власти Индии заявили о причастности к теракту и поддержке «трансграничного терроризма» Пакистана. Он это отрицает. В Кашмире индийские силовики ведут операцию, в рамках которой задержали около 1500 человек.
Кто представит Индию на параде 9 мая в Москве, Песков не уточнил. Times of India со ссылкой на источники сообщила, что на празднования в Россию прибудет индийский министр обороны страны Раджнатх Сингх
Сама индийская сторона официальных комментариев пока не давала. «Ведомости» направили запрос в посольство Индии в Москве.
После теракта Дели объявил о высылке всех пакистанских граждан и приостановке выдачи им виз с 27 апреля. А 24 апреля Индия приостановила действие договора 1960 г. с Пакистаном о совместном пользовании водами реки Инд, исток которой находится на индийской территории, а большая часть проходит по пакистанской и питает его население и экономику. В ответ Пакистан запретил индийским авиакомпаниям пролет через свою территорию, чем вызвал хаос в аэропортах соседней страны.
Ситуация в регионе действительно тревожная, хотя во многом из-за взаимно нагнетаемой истерии в медиа, так что у Моди благовидный предлог остаться в своей стране и не ехать в Россию, отмечает младший научный сотрудник Центра индоокеанского региона ИМЭМО РАН Глеб Макаревич. Как отметил другой осведомленный источник «Ведомостей», в Москве с пониманием относятся к тому, что индийский премьер не сможет прибыть в Москву.
Однако стороны подают и сигналы готовности к вооруженному противостоянию. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф 28 апреля заявил Reuters о высокой вероятности нападения со стороны Индии в ближайшие четыре дня, отметив, что «тучи войны сгущаются». При этом он отметил, что Исламабад сам находится в состоянии повышенной военной готовности. По словам министра Асифа, Пакистан уже обратился и проинформировал о ситуации страны Персидского залива, Китай, США и Великобританию.
О том, что Индия может напасть в течение 36 часов, также заявил в ночь на 30 апреля министр информации Пакистана Атаулла Тарар. В связи с этим индийский премьер Моди в среду проведет заседание комитета кабинета министров по политическим вопросам, в который входит, в частности, глава Минобороны, сообщает индийское издание The Economic Times. В среду India Today сообщила о шести нарушениях режима прекращения огня на индо-пакистанской границе, последняя перестрелка произошла в ночь на 30 апреля.
В свою очередь, госсекретарь Штатов Марко Рубио в ночь на 30 апреля призвал Дели и Исламабад не обострять напряженность. Рубио намерен провести переговоры с главами МИД Индии и Пакистана и призывает министров иностранных дел других государств последовать его примеру.
При этом Макаревич считает, что полномасштабного военного столкновения Индии и Пакистана, подобного войне в 1970-е гг., не произойдет. Если открытое противостояние все же случится, то по размаху оно скорее будет напоминать февраль-август 2019 г., предполагает эксперт.
Тогда цепочка вооруженных столкновений также была спровоцирована террористической атакой, которую провел смертник группировки «Джаиш-е-Мухаммад», убив 45 индийских полицейских. Дели обвинил Исламабад в причастности к нападению и ввел против Пакистана экономические санкции, 200%-ые пошлины на все товары, отменив режим наибольшего торгового благоприятствования. После этого индийские ВВС нанесли удар по предполагаемому лагерю группировки на территории Пакистана и в дело уже вступили пакистанские вооруженные силы. Большая часть активности произошла в небе, обе стороны понесли потери в самолетах и вертолетах, в том числе, из-за дружественного огня.
Новое противостояние, скорее всего, по вовлеченным силам и потерям будет сопоставимо с эскалацией шестилетней давности и не приведет к далеко идущим для региона последствиям, а обе стороны, хотя и имеют ядерное оружие, не стремятся его применять, отмечает Макаревич. «Скорее всего, после многочисленных перестрелок и взаимных бомбардировок обе стороны заявят, что с честью выдержали испытание, показали свои лучшие качества и победили», – заключает эксперт.