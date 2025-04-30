Моди не приедет в Москву на парад Победы из-за напряженности в Кашмире

Причиной собеседник «Ведомостей» указал возросшую напряженность в отношениях Индии с Пакистаном и угрозу вооруженного конфликта между ними. Толчком к ней послужила террористическая атака 22 апреля, когда боевики из пропакистанской группировки «Кашмирское сопротивление» открыли огонь по туристам на тропе в долине Байсаран в Кашмире. Погибли 26 человек. Власти Индии заявили о причастности к теракту и поддержке «трансграничного терроризма» Пакистана. Он это отрицает. В Кашмире индийские силовики ведут операцию, в рамках которой задержали около 1500 человек.