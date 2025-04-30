Пакистан заявил о намерении Индии нанести удар в течение 24-36 часов

«Самонадеянная роль Индии в качестве судьи, присяжных и палача в регионе безрассудна и категорически неприемлема. Пакистан сам стал жертвой терроризма и прекрасно понимает, что это такое. Мы всегда осуждали терроризм во всех его формах и проявлениях в любой точке мира», – заявил министр.