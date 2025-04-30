Пакистан заявил о намерении Индии нанести удар в течение 24-36 часов
Пакистан обладает достоверными сведениями о намерениях Индии начать военные действия в ближайшие 24–36 часов. Об этом заявил министр информации Пакистана Аттаулла Тарар в соцсети X.
По словам Тарара, предлогом для удара станут «безосновательные и сфабрикованные обвинения» в причастности к теракту в Пахалгаме.
«Самонадеянная роль Индии в качестве судьи, присяжных и палача в регионе безрассудна и категорически неприемлема. Пакистан сам стал жертвой терроризма и прекрасно понимает, что это такое. Мы всегда осуждали терроризм во всех его формах и проявлениях в любой точке мира», – заявил министр.
Тарар отметил, что Исламабад предложил провести расследование инцидента с участием нейтральной комиссии экспертов. При этом Индия, по его словам, «по-видимому, решила встать на опасный путь иррациональности и конфронтации, что будет иметь катастрофические последствия для всего региона и за его пределами».
«Пакистан вновь заявляет, что на любое подобное военное вмешательство со стороны Индии будет дан уверенный и решительный ответ», – подчеркнул Тарар.
Международное сообщество должно понимать, что ответственность за эскалацию и ее последствия полностью лежит на Индии, добавил министр.
Отношения между Индией и Пакистаном обострились после теракта в Кашмире 22 апреля. Боевики из пропакистанской группировки «Кашмирское сопротивление» открыли огонь по туристам на тропе в долине Байсаран. Погибли 26 человек. Власти Индии заявили о причастности к теракту Пакистана.
24 апреля правительство Индии объявило о приостановке действия договора о водах Инда 1960 г., заключенного с Пакистаном. Вечером того же дня войска обеих стран открыли стрельбу вдоль линии контроля. 28 апреля министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил о высокой вероятности военного конфликта с Индией в ближайшие два – четыре дня.