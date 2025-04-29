Пакистан в шестой раз нарушил режим прекращения огня с Индией
На границе Индии и Пакистана в Джамму началась перестрелка. Это уже шестой раз, когда пакистанская сторона нарушает режим прекращения огня. Об этом сообщает India Today.
По информации издания, это привело «к жесткому ответу» со стороны индийской армии. Пакистан, в свою очередь, сообщил о сбитом индийском дроне, который нарушил воздушное пространство на границе в Кашмире.
Отношения между странами обострились 22 апреля, когда боевики из пропакистанской группировки «Кашмирское сопротивление» открыли огонь по туристам на тропе в долине Байсаран в Кашмире. Погибли 26 человек. Власти Индии заявили о причастности к теракту Пакистана.
Позже министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил о высокой вероятности военного конфликта с Индией в ближайшие два – четыре дня.