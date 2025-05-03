Индия ввела немедленный запрет на импорт всей продукции из Пакистана
Власти Индии вводят немедленный запрет на прямой и косвенный импорт всех товаров и их транзит из Пакистана, сообщает Hindustan Times со ссылкой на опубликованное министерством торговли Индии уведомление.
Согласно документу, в политику внешней торговли (FTP) вносятся поправки, которые запрещают импорт или транзит любых товаров, происходящих из Пакистана или экспортируемых из него. Мера будет действовать «до дальнейших распоряжений». Генеральный директорат внешней торговли (DGFT) заявил, что ограничение введено в интересах национальной безопасности и государственной политики. Любое исключение из запрета потребует предварительного одобрения правительства Индии, отмечает газета.
Отношения Индии и Пакистана обострились после 22 апреля, когда в результате теракта в долине Байсаран в Кашмире погибли 26 человек. Индийские власти заявили о причастности к атаке Исламабада и приняли ряд мер. Правительство объявило о приостановке действия договора о водах Инда 1960 г., заключенного с Пакистаном, затем было закрыто воздушное пространство для связанных с этой страной самолетов. 28 апреля министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил о высокой вероятности военного конфликта с Индией в ближайшие два – четыре дня.