Индия ввела немедленный запрет на импорт всей продукции из Пакистана

Отношения Индии и Пакистана обострились после 22 апреля, когда в результате теракта в долине Байсаран в Кашмире погибли 26 человек. Индийские власти заявили о причастности к атаке Исламабада и приняли ряд мер. Правительство объявило о приостановке действия договора о водах Инда 1960 г., заключенного с Пакистаном, затем было закрыто воздушное пространство для связанных с этой страной самолетов. 28 апреля министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил о высокой вероятности военного конфликта с Индией в ближайшие два – четыре дня.