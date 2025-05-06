Средства ПВО уничтожили два беспилотника на пути к Москве
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника, летевших в Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Сегодня в течение всего дня ПВО Минобороны отражает атаки вражеских беспилотников. Сейчас уничтожены еще два беспилотника, летевших на Москву», – написал он в Telegram.
Мэр столицы добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
6 мая произошла серия атак беспилотников на Московский регион. Вечером силы ПВО отразили атаку одного беспилотника, летевшего на Москву. Представитель Росавиации Артем Кореняко заявлял о введении ограничений на работу аэропортов «Жуковский», «Внуково» и «Домодедово».
В ночь на 6 мая российские власти также вводили ограничения на прием и отправку самолетов в столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Жуковский» и «Шереметьево». Минобороны РФ сообщало, что над Московским регионом было сбито 19 дронов.