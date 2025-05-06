Средства ПВО уничтожили два беспилотника на пути к Москве

В ночь на 6 мая российские власти также вводили ограничения на прием и отправку самолетов в столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Жуковский» и «Шереметьево». Минобороны РФ сообщало, что над Московским регионом было сбито 19 дронов.