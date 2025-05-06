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Средства ПВО уничтожили два беспилотника на пути к Москве

Ведомости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника, летевших в Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня в течение всего дня ПВО Минобороны отражает атаки вражеских беспилотников. Сейчас уничтожены еще два беспилотника, летевших на Москву», – написал он в Telegram.

Мэр столицы добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

6 мая произошла серия атак беспилотников на Московский регион. Вечером силы ПВО отразили атаку одного беспилотника, летевшего на Москву. Представитель Росавиации Артем Кореняко заявлял о введении ограничений на работу аэропортов «Жуковский», «Внуково» и «Домодедово».

В ночь на 6 мая российские власти также вводили ограничения на прием и отправку самолетов в столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Жуковский» и «Шереметьево». Минобороны РФ сообщало, что над Московским регионом было сбито 19 дронов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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