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Песков: Москва не слышала предложений от Киева о демилитаризованной зоне

Ведомости

В Кремле не слышали инициатив от украинских властей о создании 30-километровой демилитаризованной зоны. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ТАСС.

«Из Киева не было ни одного заявления на этот счет», – ответил представитель Кремля на вопрос о готовности Москвы рассмотреть предложение украинской стороны.

6 мая спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что Украина хочет заморозки конфликта по текущим линиям соприкосновения и готова к формированию 30-километровой демилитаризованной зоны. По его словам, Киев рассматривает возможность отхода своих сил на 15 км и ожидает, что Вашингтон убедит Москву поступить подобным образом.

В конце апреля Келлог заявлял, что Киев и ЕС согласились с 22 пунктами, касающимися возможного разрешения украинского конфликта. Дискуссии в Лондоне, как считает американский политик, позволили прийти к взаимопониманию по ключевым параметрам, включая прекращение огня как первоочередной шаг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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