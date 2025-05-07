Песков: Москва не слышала предложений от Киева о демилитаризованной зоне

6 мая спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что Украина хочет заморозки конфликта по текущим линиям соприкосновения и готова к формированию 30-километровой демилитаризованной зоны. По его словам, Киев рассматривает возможность отхода своих сил на 15 км и ожидает, что Вашингтон убедит Москву поступить подобным образом.