Песков: Москва не слышала предложений от Киева о демилитаризованной зоне
В Кремле не слышали инициатив от украинских властей о создании 30-километровой демилитаризованной зоны. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ТАСС.
«Из Киева не было ни одного заявления на этот счет», – ответил представитель Кремля на вопрос о готовности Москвы рассмотреть предложение украинской стороны.
6 мая спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что Украина хочет заморозки конфликта по текущим линиям соприкосновения и готова к формированию 30-километровой демилитаризованной зоны. По его словам, Киев рассматривает возможность отхода своих сил на 15 км и ожидает, что Вашингтон убедит Москву поступить подобным образом.
В конце апреля Келлог заявлял, что Киев и ЕС согласились с 22 пунктами, касающимися возможного разрешения украинского конфликта. Дискуссии в Лондоне, как считает американский политик, позволили прийти к взаимопониманию по ключевым параметрам, включая прекращение огня как первоочередной шаг.