Келлог заявил о готовности Украины к заморозке боев по нынешней линии фронта

30 апреля Келлог заявил, что Украина и ЕС согласились с 22 пунктами, касающимися возможного разрешения конфликта на Украине. По его словам, диалог в столице Великобритании позволил достичь взаимопонимания по ключевым параметрам, включая прекращение огня как первоочередной шаг.