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Келлог заявил о готовности Украины к заморозке боев по нынешней линии фронта

Киев также готов к созданию 30-километровой демилитаризованной зоны
Ведомости

Украинские власти хотят заморозки конфликта по текущим линиям соприкосновения и готовы к созданию 30-километровой демилитаризованной зоны. Об этом заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.

«Украинцы хотят заморозки, прекращения огня по текущим линиям, и затем они хотят установить демилитаризованную зону», – сказал он (цитата по ТАСС).

Келлог добавил, что Киев рассматривает возможность отхода своих сил на 15 км и ожидает, что США убедят Россию поступить аналогично. Таким образом, получится 30 км демилитаризованной зоны.

30 апреля Келлог заявил, что Украина и ЕС согласились с 22 пунктами, касающимися возможного разрешения конфликта на Украине. По его словам, диалог в столице Великобритании позволил достичь взаимопонимания по ключевым параметрам, включая прекращение огня как первоочередной шаг.

Стороны выразили готовность к перемирию продолжительностью не менее 30 дней, которое, по мнению Келлога, может стать основой для устойчивой мирной инициативы.

В марте президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что главным условием для недопущения эскалации конфликта на Украине и его разрешения является остановка поставок военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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