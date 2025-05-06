Келлог заявил о готовности Украины к заморозке боев по нынешней линии фронта

Келлог заявил о готовности Украины к заморозке боев по нынешней линии фронтаКиев также готов к созданию 30-километровой демилитаризованной зоны
Украинские власти хотят заморозки конфликта по текущим линиям соприкосновения и готовы к созданию 30-километровой демилитаризованной зоны. Об этом заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.
«Украинцы хотят заморозки, прекращения огня по текущим линиям, и затем они хотят установить демилитаризованную зону», – сказал он (цитата по ТАСС).
Келлог добавил, что Киев рассматривает возможность отхода своих сил на 15 км и ожидает, что США убедят Россию поступить аналогично. Таким образом, получится 30 км демилитаризованной зоны.
30 апреля Келлог заявил, что Украина и ЕС согласились с 22 пунктами, касающимися возможного разрешения конфликта на Украине. По его словам, диалог в столице Великобритании позволил достичь взаимопонимания по ключевым параметрам, включая прекращение огня как первоочередной шаг.
Стороны выразили готовность к перемирию продолжительностью не менее 30 дней, которое, по мнению Келлога, может стать основой для устойчивой мирной инициативы.
В марте президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что главным условием для недопущения эскалации конфликта на Украине и его разрешения является остановка поставок военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.