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CNN: еще один истребитель США упал в Красное море

Ведомости

Второй истребитель F/A-18 Super Hornet с авианосца Harry S. Truman был потерян в Красном море. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По словам собеседников, возникла неполадка при попытке самолета приземлиться на авианосец. В связи с этим пилоту и офицеру по системам вооружения пришлось катапультироваться. Их подняли спасательным вертолетом. Один из источников CNN сообщил, что они живы, но получили незначительные травмы.

В материале также обращается внимание, что 6 мая хуситы «выстрелили» по авианосцу.

«Неясно, связаны ли эти два инцидента», – отмечает CNN.

28 апреля ВМС США сообщали, что истребитель F/A-18E Super Hornet упал в Красное море с авианосца Harry Truman во время операции против хуситов. Уточнялось, что самолет вместе с буксировочным тягачом случайно скатился за борт во время перемещения по палубе. Тогда CNN со ссылкой на данные ВМС писал, что стоимость одного F/A-18 составляет более $60 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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