CNN: еще один истребитель США упал в Красное море

28 апреля ВМС США сообщали, что истребитель F/A-18E Super Hornet упал в Красное море с авианосца Harry Truman во время операции против хуситов. Уточнялось, что самолет вместе с буксировочным тягачом случайно скатился за борт во время перемещения по палубе. Тогда CNN со ссылкой на данные ВМС писал, что стоимость одного F/A-18 составляет более $60 млн.