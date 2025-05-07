CNN: еще один истребитель США упал в Красное море
Второй истребитель F/A-18 Super Hornet с авианосца Harry S. Truman был потерян в Красном море. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
По словам собеседников, возникла неполадка при попытке самолета приземлиться на авианосец. В связи с этим пилоту и офицеру по системам вооружения пришлось катапультироваться. Их подняли спасательным вертолетом. Один из источников CNN сообщил, что они живы, но получили незначительные травмы.
В материале также обращается внимание, что 6 мая хуситы «выстрелили» по авианосцу.
«Неясно, связаны ли эти два инцидента», – отмечает CNN.
28 апреля ВМС США сообщали, что истребитель F/A-18E Super Hornet упал в Красное море с авианосца Harry Truman во время операции против хуситов. Уточнялось, что самолет вместе с буксировочным тягачом случайно скатился за борт во время перемещения по палубе. Тогда CNN со ссылкой на данные ВМС писал, что стоимость одного F/A-18 составляет более $60 млн.