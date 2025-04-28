Американский истребитель стоимостью $60 млн скатился в море с борта авианосца

Ранее Al-masirah сообщало, что йеменские хуситы атаковали Harry Truman, вынудив его отступить от своего прежнего местонахождения.



Ранее 28 апреля как минимум 30 человек погибли в результате удара со стороны США по центру содержания мигрантов из стран Африки в городе Саада на северо-западе Йемена. Лидер йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Абдель Малек аль-Хуси сообщил, что за неделю вооруженные силы США нанесли по меньшей мере 260 ударов по территории Йемена.