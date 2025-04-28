Американский истребитель стоимостью $60 млн скатился в море с борта авианосца
Истребитель F/A-18E Super Hornet с американского авианосца Harry Truman упал в море во время операции в Красном море против хуситов, сообщает ВМС США. Инцидент произошел, когда самолет вместе с буксировочным тягачом случайно скатился за борт во время перемещения по палубе.
По информации военных, один моряк получил легкое ранение. После инцидента было начато расследование.
Ударная группа включает флагманский корабль Harry Truman, три эсминца и крейсер Gettysburg класса Ticonderog. По данным ВМС, стоимость одного истребителя F/A-18 составляет более $60 млн, пишет CNN.
Ранее Al-masirah сообщало, что йеменские хуситы атаковали Harry Truman, вынудив его отступить от своего прежнего местонахождения.
Ранее 28 апреля как минимум 30 человек погибли в результате удара со стороны США по центру содержания мигрантов из стран Африки в городе Саада на северо-западе Йемена. Лидер йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Абдель Малек аль-Хуси сообщил, что за неделю вооруженные силы США нанесли по меньшей мере 260 ударов по территории Йемена.