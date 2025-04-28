Al Masirah: при атаке США по центру мигрантов в Йемене погибли 30 человек
Как минимум 30 человек погибли в результате удара со стороны США по центру содержания мигрантов из стран Африки в городе Саада на северо-западе Йемена. Об этом сообщает подконтрольный хуситам телеканал Al Masirah.
По данным канала, 50 раненых доставлены в местную больницу, большинство из них находятся в тяжелом состоянии. В центре содержания мигрантов находилось около 100 человек.
24 апреля лидер йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Абдель Малек аль-Хуси сообщил, что за неделю вооруженные силы США нанесли по меньшей мере 260 ударов по территории Йемена.
26 апреля хуситы ударили по американским военным кораблям и авианосцу Harry Truman в северной части Красного моря. Атаки наносились с использованием беспилотников.
Шиитское движение «Ансар Аллах» атакует связанные с Израилем суда и обстреливают еврейское государство с октября 2023 г. в знак солидарности с «Хамасом». На фоне атак западные страны объявили о создании международной коалиции и приступили к операции Prosperity Guardian, направленной на обеспечение свободы навигации и защиту судов в Красном море.