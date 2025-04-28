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Al Masirah: при атаке США по центру мигрантов в Йемене погибли 30 человек

Ведомости

Как минимум 30 человек погибли в результате удара со стороны США по центру содержания мигрантов из стран Африки в городе Саада на северо-западе Йемена. Об этом сообщает подконтрольный хуситам телеканал Al Masirah.

По данным канала, 50 раненых доставлены в местную больницу, большинство из них находятся в тяжелом состоянии. В центре содержания мигрантов находилось около 100 человек.

24 апреля лидер йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Абдель Малек аль-Хуси сообщил, что за неделю вооруженные силы США нанесли по меньшей мере 260 ударов по территории Йемена.

26 апреля хуситы ударили по американским военным кораблям и авианосцу Harry Truman в северной части Красного моря. Атаки наносились с использованием беспилотников.

Шиитское движение «Ансар Аллах» атакует связанные с Израилем суда и обстреливают еврейское государство с октября 2023 г. в знак солидарности с «Хамасом». На фоне атак западные страны объявили о создании международной коалиции и приступили к операции Prosperity Guardian, направленной на обеспечение свободы навигации и защиту судов в Красном море.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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