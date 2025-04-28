Al Masirah: при атаке США по центру мигрантов в Йемене погибли 30 человек

Шиитское движение «Ансар Аллах» атакует связанные с Израилем суда и обстреливают еврейское государство с октября 2023 г. в знак солидарности с «Хамасом». На фоне атак западные страны объявили о создании международной коалиции и приступили к операции Prosperity Guardian, направленной на обеспечение свободы навигации и защиту судов в Красном море.