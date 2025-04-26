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Хуситы заявили об атаке на авианосец США в Красном море

Ведомости

Йеменские хуситы нанесли удары по американским военным кораблям и авианосцу Harry Truman в северной части Красного моря. Об этом заявил официальный представитель хуситов Яхья Сариа.

Удары наносились с использованием беспилотников. Кроме того, хуситы атаковали беспилотниками израильские объекты в Ашкелоне и Тель-Авиве.

24 апреля лидер йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Абдель Малек аль-Хуси заявил, что за неделю вооруженные силы США нанесли как минимум 260 ударов по территории Йемена, писал ТАСС. По его словам, были атакованы дороги, улицы, рынок и кладбище.

18 апреля подконтрольный хуситам телеканал Al Masirah сообщил, что США атаковали нефтяной порт Рас-Иса в районе Аль-Салифа (провинция Эль-Ходейда). По его информации, в результате авиаударов погибли как минимум 38 человек, еще 102 человека пострадали. В тот же день хуситы ударили по военным кораблям США и авианосцам Harry Truman и Carl Vinson в Красном море и Аравийском море.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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