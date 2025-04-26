Хуситы заявили об атаке на авианосец США в Красном море

18 апреля подконтрольный хуситам телеканал Al Masirah сообщил, что США атаковали нефтяной порт Рас-Иса в районе Аль-Салифа (провинция Эль-Ходейда). По его информации, в результате авиаударов погибли как минимум 38 человек, еще 102 человека пострадали. В тот же день хуситы ударили по военным кораблям США и авианосцам Harry Truman и Carl Vinson в Красном море и Аравийском море.