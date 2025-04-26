Хуситы заявили об атаке на авианосец США в Красном море
Йеменские хуситы нанесли удары по американским военным кораблям и авианосцу Harry Truman в северной части Красного моря. Об этом заявил официальный представитель хуситов Яхья Сариа.
Удары наносились с использованием беспилотников. Кроме того, хуситы атаковали беспилотниками израильские объекты в Ашкелоне и Тель-Авиве.
24 апреля лидер йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Абдель Малек аль-Хуси заявил, что за неделю вооруженные силы США нанесли как минимум 260 ударов по территории Йемена, писал ТАСС. По его словам, были атакованы дороги, улицы, рынок и кладбище.
18 апреля подконтрольный хуситам телеканал Al Masirah сообщил, что США атаковали нефтяной порт Рас-Иса в районе Аль-Салифа (провинция Эль-Ходейда). По его информации, в результате авиаударов погибли как минимум 38 человек, еще 102 человека пострадали. В тот же день хуситы ударили по военным кораблям США и авианосцам Harry Truman и Carl Vinson в Красном море и Аравийском море.