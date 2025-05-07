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Визиты Моди в Хорватию, Норвегию и Нидерланды перенесены

Ведомости

Поездки премьер-министра Индии Нарендры Моди в Хорватию, Норвегию и Нидерланды были перенесены. Об этом официально сообщили «Ведомостям» в МИД Индии, передает корреспондент из Нью-Дели.

Индия ударила по Пакистану и контролируемым им районам Кашмира в ночь на 7 мая. Страна объявила о начале операции «Синдур» в качестве ответа на апрельский теракт в Кашмире. Удары были нанесены по девяти объектам «террористической инфраструктуры», при этом власти Индии подчеркнули, что не атаковали пакистанские военные объекты. Первый замминистра иностранных дел Индии Викрам Мисри заявил на брифинге, что Индия нанесла удары по инфраструктуре террористов в Пакистане, чтобы предотвратить новые атаки боевиков.

После атаки Пакистан закрыл воздушное пространство на двое суток, заявив о готовности произвести ответный удар. Associated Press писало со ссылкой на полицию и медиков Индии, что в стране не менее семи человек погибли и около 30 пострадали в результате атаки Пакистана по районам Кашмира.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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