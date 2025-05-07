Визиты Моди в Хорватию, Норвегию и Нидерланды перенесены

Индия ударила по Пакистану и контролируемым им районам Кашмира в ночь на 7 мая. Страна объявила о начале операции «Синдур» в качестве ответа на апрельский теракт в Кашмире. Удары были нанесены по девяти объектам «террористической инфраструктуры», при этом власти Индии подчеркнули, что не атаковали пакистанские военные объекты. Первый замминистра иностранных дел Индии Викрам Мисри заявил на брифинге, что Индия нанесла удары по инфраструктуре террористов в Пакистане, чтобы предотвратить новые атаки боевиков.