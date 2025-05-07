Визиты Моди в Хорватию, Норвегию и Нидерланды перенесены
Поездки премьер-министра Индии Нарендры Моди в Хорватию, Норвегию и Нидерланды были перенесены. Об этом официально сообщили «Ведомостям» в МИД Индии, передает корреспондент из Нью-Дели.
Индия ударила по Пакистану и контролируемым им районам Кашмира в ночь на 7 мая. Страна объявила о начале операции «Синдур» в качестве ответа на апрельский теракт в Кашмире. Удары были нанесены по девяти объектам «террористической инфраструктуры», при этом власти Индии подчеркнули, что не атаковали пакистанские военные объекты. Первый замминистра иностранных дел Индии Викрам Мисри заявил на брифинге, что Индия нанесла удары по инфраструктуре террористов в Пакистане, чтобы предотвратить новые атаки боевиков.
После атаки Пакистан закрыл воздушное пространство на двое суток, заявив о готовности произвести ответный удар. Associated Press писало со ссылкой на полицию и медиков Индии, что в стране не менее семи человек погибли и около 30 пострадали в результате атаки Пакистана по районам Кашмира.