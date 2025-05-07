Захарова: перемены в правительстве Германии не играют роли для России
Перемена лиц в правительстве Германии существенной роли не играет, Россия готова к любому развитию событий. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«На фоне многочисленных воинственно-русофобских заявлений германских политиков ожидать улучшения отношений между нашими странами не приходится», – отметила дипломат.
По ее словам, обострять в отношениях России и Германии давно нечего, поскольку усилиями правительства бывшего канцлера ФРГ Олафа Шольца они разрушены практически до основания. За последние годы Германия растеряла остатки суверенитета, авторитета и роли в международных делах, указала Захарова.
Касательно угроз поставить Украины дальнобойные крылатые ракеты Taurus, это намерение не случайно было обставлено оговорками, напомнила официальный представитель МИДа. Его нужно согласовывать с будущими партнерами по правительственной коалиции, с бундестагом, с союзниками и партнерами, среди которых есть полярные мнения. При этом, как показывает опыт поставок БМП Puma и танков Leopard, Taurus не спасут президента Украины Владимира Зеленского.
6 мая лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц был избран канцлером Германии по результатам второго тура голосования в бундестаге. За него проголосовали 325 депутатов при необходимом минимуме в 316 голосов. В первом туре утром 6 мая Мерц не смог набрать достаточного количества голосов. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер утвердил его кандидатуру на посту канцлера. Он поздравил Мерца и вручил свидетельство о назначении на должность.