Касательно угроз поставить Украины дальнобойные крылатые ракеты Taurus, это намерение не случайно было обставлено оговорками, напомнила официальный представитель МИДа. Его нужно согласовывать с будущими партнерами по правительственной коалиции, с бундестагом, с союзниками и партнерами, среди которых есть полярные мнения. При этом, как показывает опыт поставок БМП Puma и танков Leopard, Taurus не спасут президента Украины Владимира Зеленского.