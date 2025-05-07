Почему Фридриху Мерцу удалось избраться канцлером ФРГ лишь со второго раза

Почему Фридриху Мерцу удалось избраться канцлером ФРГ лишь со второго разаПротив него неожиданно проголосовали его же однопартийцы
Лидер консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц не смог набрать достаточное количество голосов в бундестаге для избрания канцлером в первом туре и был избран 6 мая лишь со второго раза. Мерца выбрали во втором туре большинством в 325 голосов при нужных 316. В первом туре за него проголосовало 310 депутатов. Всего в бундестаге 630 депутатов. При этом у коалиции ХДС/ХСС и СДПГ в общем 328 голосов, т. е. оба раза его не поддержали депутаты из его коалиции: в первом случае – 18, а во втором – трое. Как пишет Bild, вероятность того, что против Мерца проголосовали его партнеры по новой «большой» коалиции из СДПГ, низка. «Мы исходим из полной поддержки [Мерца] в наших рядах. Никто и не отсутствовал», – сообщили Bild источники из окружения руководителя фракции социал-демократов Ларса Клингбайля. Таким образом, против Мерца выступили депутаты его же блока. В истории ФРГ еще не бывало подобных прецедентов, когда бундестаг не мог избрать канцлера в первом туре при наличии большинства у правящей коалиции.
В немецкой оппозиции с радостью встретили новость о неудаче Мерца в первом туре. Лидер недавно признанной экстремистской правопопулистской «Альтернативы для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила: «Обманщик на выборах и лжец Фридрих Мерц потерпел неудачу в первом туре. Это признак нестабильности в будущем правительстве».
Канцлер в Германии избирается депутатами бундестага путем тайного голосования без предварительного обсуждения по предложению президента ФРГ. Чаще всего это кандидат от партии, набравшей на выборах наибольшее количество голосов. В данном случае такой партией является блок ХДС/ХСС, получивший на выборах 23 февраля 28,5% голосов. Как гласит основной закон Германии, если с первого раза не удалось избрать канцлера абсолютным большинством в 316 голосов, то бундестаг может провести повторные выборы в течение двух недель. Если с третьей попытки германскому парламенту не удастся это сделать, канцлера могут избрать уже простым большинством.
Первоначальный провал Мерца объясняется тем, что его команда переоценила образ «сильного канцлера», который создался вокруг политика, говорит старший научный сотрудник Института международных отношений МГИМО Артем Соколов. В бундестаге смогли образоваться сильные оппозиционные фракции, правопопулистская АдГ и партия «Левая», которые голосовали против Мерца. Кроме того, свой вклад в неудачу кандидата в канцлеры внесли и недовольные члены ХДС, для которых Мерц был неудобной фигурой. Скромное парламентское большинство на фоне расширившихся фракций АдГ и «Левой» создавало широкие возможности для внутренней фронды в рядах ХДС/ХСС. Опыт проваленного голосования по миграционным инициативам Мерца, видимо, был сочтен временными трудностями, и эта оценка была слишком оптимистичной. По мнению эксперта, Мерц мог растерять вес внутри партии, пока находился вдалеке от германской политики, занимаясь бизнесом. Теперь ему предстоит выявить тех, кто из христианских демократов голосовал против него, и как-то задобрить их.
Мерц оказался «слишком богатым», не смог коренным образом преобразовать свою партию и взаимодействовал с АдГ по миграционному вопросу, к тому же им могли оказаться недовольны представители баварского ХСС, считает заместитель директора по научной работе Института Европы РАН Владислав Белов.
Для регламентированной и упорядоченной германской политики произошедшее является экстраординарным событием, полагает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Голосование за избрание Мерца канцлером предполагалось как чисто техническое, но по итогам часть сторонников новой правящей коалиции проголосовала против. Если против него проголосовал кто-то из христианских демократов, это является очень большим конфузом и демонстрирует глубокий политический кризис в Германии наряду с дисфункцией системообразующих партий. Таким образом, на канцлерский пост Мерц вступает уже «хромой уткой», резюмирует эксперт.