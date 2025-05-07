Почему Фридриху Мерцу удалось избраться канцлером ФРГ лишь со второго раза

Лидер консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц не смог набрать достаточное количество голосов в бундестаге для избрания канцлером в первом туре и был избран 6 мая лишь со второго раза. Мерца выбрали во втором туре большинством в 325 голосов при нужных 316. В первом туре за него проголосовало 310 депутатов. Всего в бундестаге 630 депутатов. При этом у коалиции ХДС/ХСС и СДПГ в общем 328 голосов, т. е. оба раза его не поддержали депутаты из его коалиции: в первом случае – 18, а во втором – трое. Как пишет Bild, вероятность того, что против Мерца проголосовали его партнеры по новой «большой» коалиции из СДПГ, низка. «Мы исходим из полной поддержки [Мерца] в наших рядах. Никто и не отсутствовал», – сообщили Bild источники из окружения руководителя фракции социал-демократов Ларса Клингбайля. Таким образом, против Мерца выступили депутаты его же блока. В истории ФРГ еще не бывало подобных прецедентов, когда бундестаг не мог избрать канцлера в первом туре при наличии большинства у правящей коалиции.